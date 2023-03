Diesen Regionalliga-Rekord hat Preußen Münster aufgestellt

Preußen Münster bleibt in der Regionalliga West das Maß aller Dinge. Der Spitzenreiter hat eine neue Bestmarke aufgestellt.

Preußen Münster fliegt weiterhin durch die Regionalliga West. Am Samstag besiegte der SCP den 1. FC Bocholt mit 2:1 und feierte den elften Sieg in Serie. Damit haben die Adlerträger ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf 14 Punkte ausgebaut und sind dem vorzeitigen Aufstieg in die 3. Liga erneut ein Stück nähergekommen.

Nebenbei stellte Münster eine neue Bestmarke in der Regionalliga West auf. Denn elf Siege in Folge sind seit der Ligareform im Jahr 2012 noch keinem anderen Team gelungen.

Bis zum Auswärtssieg in Bocholt teilten sich die Preußen diesen Rekord mit dem KFC Uerdingen und den Sportfreunden Lotte. Der KFC hatte in der Aufstiegssaison 2017/18 in zehn Partien am Stück keinen einzigen Zähler abgegeben.

Lotte ging von Ende Februar bis April 2016 in zehn folgenden Begegnungen als Sieger vom Rasen und stieg am Saisonende mit großem Vorsprung in die 3. Liga auf.

Nun setzten die Münsteraner noch einen drauf. Ihre Serie hatte nach der 0:1-Niederlage gegen den Wuppertaler SV im vergangenen November begonnen. Überhaupt schickt sich der Verein an, die erfolgreichste Saison in der Geschichte der heutigen Regionalliga zu spielen.

Nach 26 Spieltagen kommt das Team von Sascha Hildmann auf einen Schnitt von von 2,5 Punkten pro Partie. Das überflügelt die bisherigen Spitzenwerte des SV Rödinghausen (2,42) und SC Verl (2,41) aus der abgebrochenen Saison 2019/20. In einer vollständig beendeten Spielzeit kann der KFC Uerdingen mit 2,36 Punkten in 2017/18 den besten Schnitt vorweisen.

Sollten die Preußen an den ausstehenden sieben Spieltagen so weitermachen wie bisher, dürfte sie auch diese Marke pulverisieren. Nur für die längste Ungeschlagen-Serie wird es zumindest in dieser Saison nicht mehr reichen. Die 31 Spiele von Viktoria Köln (von September 2017 bis September 2018) kann Münster bis zum Saisonende nicht mehr überbieten.