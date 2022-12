Regionalliga West: So dramatisch verlief der letzte Spieltag in 2022

Die Siegesserie des Wuppertaler SV ist beendet, Borussia Mönchengladbachs U23 ist neuer Zweiter. Wattenscheid 09 erringt einen immens wichtigen Sieg.

Die U23 von Borussia Mönchengladbach geht als erster Verfolger des SC Preußen Münster in die Winterpause.

Im letzten Spiel des Kalenderjahres 2022 erzielten die kleinen Fohlen einen 5:0-Sieg gegen den 1. FC Düren. Die Tore von Per Lockl (48.), Cagatay Kader (65.), Torben Müsel (71.) Phil Kemper (86.) und Ryan Don Naderi (88.) fielen dabei allesamt nach der Pause. Aufsteiger Düren überwintert trotz der Niederlage auf einem Nicht-Abstiegsplatz.

Der Wuppertaler SV hat den zweiten Platz durch ein 1:1-Unentschieden beim SC Wiedenbrück hingegen hergeschenkt. Benedikt Zahn hatte den SC Wiedenbrück nach 20 Minuten in Führung gebracht. Nur wenige Sekunden vor dem Ende der ersten Halbzeit markierte Lion Schweers den Ausgleich für die Bergischen. Drei Minuten vor Schluss hatte Wuppertals Kevin Pytlik für ein grobes Foulspiel die Rote Karte gesehen.

Damit ist auch die Serie von acht Pflichtspielsiegen in Serie für die Wuppertaler beendet. Aber: Der WSV ist seit neun Begegnungen ungeschlagen - auch eine tolle Serie!

Die SG Wattenscheid 09 feierte derweil einen immens wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Im Heimspiel gegen Rot Weiss Ahlen gab es für die Mannschaft von Trainer Christian Britscho einen dramatischen 4:3-Sieg.

Kevin Kahlert (16.) und Andre Dej (40.) hatten die Gäste aus dem Münsterland in Führung gebracht, Julian Meier (54.), Dennis Knabe-Lerche (60.) und Kim Sané (63.) drehten die Partie zwar zu Gunsten der Wattenscheider, allerdings konnte Kahlert mit seinem zweiten Tor des Tages in der 77. Minute noch einmal ausgleichen. Ein Eigentor von Mike Pihl brachte die SGW dann auf die Siegerstraße und auch wieder auf drei Punkte an die Nicht-Abstiegsplätze heran.

Rot-Weiß Oberhausen beendete das Kalenderjahr 2022 mit einem 4:0-Sieg beim schwer abstiegsgefährdeten SV Straelen. Kelvin Lunga (37.), Sven Kreyer (53. und 68.) und Anton Heinz (73.) erzielten die Treffer für die Elf von Trainer Mike Terranova.

Die Partie zwischen dem SV Rödinghausen und Fortuna Köln wurde am Freitag aufgrund der Wettersituation der letzten Tage abgesagt. Das Spiel Bocholt gegen Preußen Münster wurde verlegt, da aktuell am Hünting nicht gespielt werden kann. Einer Verlegung nach Oberhausen ins Stadion Niederrhein wurde nach Freigabe durch RWO auch abgesagt. Beide Begegnungen haben noch keinen neuen Termin.

Das Heimspiel von Alemannia Aachen gegen Fortuna Düsseldorf wurde auf den 27. Januar verschoben. Das Heimspiel des SV Lippstadt gegen die U23 des FC Schalke 04 wurde auf den 22. Februar verlegt.

Damit ist nun Winterpause in der Regionalliga West. Einzige Bocholt und Fortuna Köln treffen sich am Samstag, 17. Dezember noch zu einem Nachholspiel. Der 21. Spieltag findet am 4. Februar statt.