SG Wattenscheid 09: Flügelflitzer wechselt mit sofortiger Wirkung in die Landesliga

Die SG Wattenscheid 09 und ein Allround-Talent trennen sich. Der 20-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung zu einem Top-Landesligisten.

Abgang im Kader der SG Wattenscheid 09: Semih Köse verlässt den Regionalliga-West-Klub mit sofortiger Wirkung.

Der 20-jährige Köse wechselte Anfang des Jahres vom 1. FC Bocholt an die Lohrheide. In der Bocholter Aufstiegssaison kam der gebürtige Essener, der im Nachwuchs auch für RWE, RWO und Fortuna Düsseldorf spielte, vier Mal in der Oberliga zum Einsatz.

"Wir danken Semih für seinen Einsatz. Er hat sich stets tadellos verhalten und war ein wichtiger Teil der Mannschaft. Für die Zukunft wünschen wir ihm viel Erfolg und alles Gute", erklärte 09-Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo.

Der neue Verein des Wattenscheider Abgangs steht auch schon fest: Köse wechselt zum ambitionierten Landesligisten Mülheimer FC 97. "Wir freuen uns, dass das geklappt hat. Es soll eine typische Win-Win-Situation sein. Wir werden mit Semih stärker, noch variabler und er kann sich bei uns wieder für höhere Aufgaben empfehlen", sagte Bartosz Maslon gegenüber RevierSport.

Der MFC-97-Erfolgstrainer, der die Mülheimer bis ins Niederrheinpokal-Achtelfinale führte und aktuell mit seiner Mannschaft nur einen Punkt hinter Platz eins zurückliegt, kann Köse sofort einsetzen. Eventuell wird der Allrounder, der am liebsten auf dem rechten Flügel spielt, schon am Sonntag beim Spitzenspiel in Scherpenberg debütieren. "Er wird keine lange Eingewöhnungsphase benötigen, weil wir in unserem Kader vier, fünf Jungs haben, die er kennt. Ich bin davon überzeugt, dass ein Spieler wie Semih Köse uns auf Anhieb verstärken kann", betonte Maslon.

Für die SG Wattenscheid absolvierte der Deutsch-Türke in dieser Saison kein einziges Spiel, keine einzige Regionalliga-West-Minute. Es wird Zeit, dass Köse zum Einsatz kommt - demnächst dann nicht mehr in der Regional-, sondern Landesliga.