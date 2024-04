Oberliga Westfalen: Müde Wattenscheider vergolden Englische Woche

Die SG Wattenscheid 09 hat mit 4:3 gegen den TuS Ennepetal gewonnen und rundete damit die perfekte Englischen Woche ab. Mann des Tages: Angreifer Felix Casalino.

War es die Woche, die im Endeffekt den Unterschied im Abstiegskampf ausmachen wird? Mit dem 4:3 (1:1)-Sieg gegen den TuS Ennepetal konnte die SG Wattenscheid einen weiteren, großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen und die Englische Woche vergolden. Zuvor schlug der Traditionsklub auch den SV Schermbeck und die SpVgg Vreden. Neun Punkte aus drei Spielen - Resultat: Tabellenplatz 13 in der Oberliga Westfalen.

Während der 90 Minuten in Ennepetal waren die Zuschauer dem typischen April-Wetter, nämlich einem Sonne-Hagel-Regen-Mix, ausgesetzt. Ähnlich turbulent wie am Himmel ging es auch auf dem Feld zu.

SGW-Cheftrainer Engin Yavuzaslan sah eine müde, aber dennoch kämpferische Wattenscheider Elf: „Es war ein intensives Spiel. Wir haben schon unter der Woche brutale Körner gelassen, was man phasenweise echt gesehen hat. Im Spiel gegen den Ball und gewissen Umschaltmomenten haben beim einen oder anderen Spieler vielleicht die Beine zugemacht. Umso größeren Respekt zolle ich der Mannschaft für diesen Auftritt.“

SG Wattenscheid 09: Lübcke - Kaminski, Malcherek, Haar, Renke - El Mansoury (83. Kouonang), Thier, Fili (90. + 3 Broos), Firat, Yildiz - Casalino (75. Loheider) Lübcke - Kaminski, Malcherek, Haar, Renke - El Mansoury (83. Kouonang), Thier, Fili (90. + 3 Broos), Firat, Yildiz - Casalino (75. Loheider) TuS Ennepetal: Weusthoff - Yahkem (60. Mellado), Frölich, Lötters, Yasar - Hupka (69. Goles) (87. van Der Heusen), Meckel (60. Binyamin), Müller, Gallus, El Youbari - Nettersheim Schiedsrichter: Björn Sauer Tore: 0:1 Casalino (25.), 1:1 Müller (39. / Strafstoß), 1:2 Thier (54.) 1:3 Casalino (56.), 2:3 Müller (73. / Strafstoß), 2:4 Broos (90. + 4), 3:4 Binyamin (90. + 5) Zuschauer: 388

Die Gäste gingen durch Angreifer Felix Casalino in Führung (25.). Noch vor der Halbzeit konnte Ennepetal-Kapitän Marius Müller per Strafstoß ausgleichen (39.). Nach dem Seitenwechsel zündete die SGW den Turbo und versetzte den Gegner mit einem Doppelschlag in Schockstarre. Nico Thier (54.) auf Vorlage von Casalino und der Deutsch-Italiener zum Zweiten (56.) stellten blitzschnell auf 3:1.

Ennepetal-Coach Sebastian Westerhoff kritisierte den Auftritt seiner Verteidigung: „Wir haben defensiv zu viele Fehler gemacht, haben zu einfache Gegentore bekommen. Das zieht sich leider durch die letzten Wochen. Sowas nutzt Wattenscheid mit Qualitätsspielern wie Felix Casalino oder Nico Thier konsequent aus. Ansonsten war es ein intensives Kopf-an-Kopf-Rennen, welches die Gäste aufgrund unserer Aufsetzer im Endeffekt verdient gewonnen haben.“

Dennoch konnte der TuS, erneut durch Müller vom Punkt, nochmal verkürzen (73.) und die Hoffnung auf Zählbares bis zuletzt bewahren. In der Nachspielzeit machte der eingewechselte Fynn Broos mit dem 4:2 dann eigentlich schon den Deckel drauf (90. + 4), ehe Ben Binyamin nahezu zeitgleich mit Schlusspfiff nochmal für Ergebniskosmetik sorgte (90. + 5).

"Oberste Priorität" - Wattenscheid setzt sich ab

Auch „Nullneun“-Trainer Yavuzaslan erkannte Situationen, die sein Team besser hätte lösen könne. Unter dem Strich wollte der 43-Jährige, nach anstrengenden Tagen, die hinter seinem Team liegen, aber nur das Ergebnis sprechen lassen: „Wir haben auswärts, gerade in der Offensive, ein geiles Spiel gezeigt. Leider Gottes haben wir die langen Bälle nicht so glücklich verteidigt. Dennoch: Mund abputzen, wir haben die drei Punkte im Sack, konnten uns in der Tabelle absetzen und das hat die oberste Priorität.“

Die Siegesserie verlängern kann die SG Wattenscheid 09 dann in der kommenden Woche gegen Westfalia Rhynern (28. April, 15:00 Uhr). Der TuS Ennepetal tritt 15 Minuten versetzt bei der Spielvereinigung Erkenschwick an (15:15 Uhr).