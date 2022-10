Mönchengladbach: Neuer Stürmer kommt für die Regionalliga-Mannschaft

Die Zweitvertretung des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach darf sich über eine Verstärkung für den Angriff freuen. Der neue Mann kommt im neuen Jahr.

Zum 15. Januar 2023 nimmt Borussia Mönchengladbach den japanischen Junioren-Nationalspieler Shio Fukuda unter Vertrag. Der 18 Jahre alte Stürmer ist für die U23 vorgesehen, kann aber auch noch in der U19 zum Einsatz kommen.

"Wir freuen uns, dass sich Shio Fukuda für uns entschieden hat, obwohl er zahlreiche Angebote aus der japanischen J1-League vorliegen hatte. Er ist ein technisch versierter, beweglicher und entwicklungsfähiger Stürmer mit großem Potenzial", sagt Borussias Direktor Nachwuchsleistungszentrum, Mirko Sandmöller.

Seit der U16 durchlief Fukuda alle U-Nationalteams seines Landes. Zurzeit spielt er in Japan für die Kamimura High School. Zu Beginn des kommenden Jahres wagt er nun den Schritt nach Europa. "Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich bald für einen so großen und traditionsreichen Verein spielen darf. Trotz meines noch jungen Alters habe ich mich bewusst für den Wechsel zu Borussia entschieden, weil ich hier für mich die besten Entwicklungsmöglichkeiten sehe", wird Fukuda zitiert.

Borussia Mönchengladbach U23: 17 Punkte aus zwölf Spielen

Für die U23 von Borussia Mönchengladbach, die von Eugen Polanski trainiert wird, läuft es in dieser Regionalliga-West-Saison noch nicht optimal. 17 Punkte haben die "kleinen Fohlen" in zwölf Spielen geholt. Damit stehen sie nur zwei Zähler in der engen Regionalliga-West-Tabelle über dem Strich.

Polanski dürften vor allen Dingen die vielen Unentschieden ein Dorn im Auge sein. Gladbach II verlor zwar nur eines der letzten neun Begegnungen, spielte aber auch in dieser Phase viermal Remis.

Die Chance auf einen Sieg besitzt die Reserve der Mönchengladbach wieder am Sonntag. Ab 14 Uhr wird dann das Derby beim 1. FC Köln, im Franz-Kremer-Stadion, angepfiffen.