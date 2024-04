Der SV Darmstadt 98 hat den vorzeitigen Abstieg aus der Fußball-Bundesliga durch seinen dritten Saisonsieg verhindert. Der Tabellenletzte gewann am Samstag beim direkten Konkurrenten 1. FC Köln mit 2:0 (0:0). Die Rheinländer müssen als Tabellen-Vorletzter vier Spieltage vor Schluss immer mehr zittern.

Dem VfL Wolfsburg gelang dagegen ein wichtiger Sieg. Gegen Mitkonkurrent VfL Bochum gewannen die Niedersachsen 1:0 (1:0) und verschafften sich damit etwas Luft im Tabellenkeller. (Zum Spielbericht)

Vor den letzten vier Spielen kletterte der VfL (31 Punkte) auf Platz 13, Bochum (27) bleibt als Tabellen-15. zumindest bis Sonntag knapp vor dem Relegationsplatz. Dann spielt Mainz (26) in Freiburg und kann auch den Vorsprung auf den Vorletzten Köln (22) vergrößern. Darmstadt hat nun 17 Zähler.

Große Tristesse herrschte nach dem Abpfiff in Köln. Die Heim-Niederlage gegen Darmstadt lässt die Chancen des FC auf den Klassenverbleib drastisch sinken. Christoph Klarer (57.) brachte die Gäste in Führung. Oscar Vilhelmsson (90.) machte alles klar. Für Darmstadt war es der erste Sieg seit dem 7. Spieltag.

Der FC Bayern hat sich auch in der Fußball-Bundesliga in Champions-League-Form präsentiert. 5:1 (2:0) siegte der Tabellenzweite am Samstagabend beim chancenlosen 1. FC Union Berlin, der durch die Niederlage immer mehr im Abstiegskampf versinkt. Die Bayern-Tore vor 22 012 Zuschauern im Stadion An der Alten Försterei erzielten Leon Goretzka (29. Minute), Harry Kane mit einem direkt verwandelten Freistoß (45.+1), Thomas Müller (53./66.) und Mathys Tel (62.). Union kam durch Yorbe Vertessen (90.+1) zu einem Treffer und liegt als Tabellen-Vierzehnter drei Punkte vor dem Relegationsplatz, den Mainz 05 hält. Die Rheinhessen sind am Sonntag beim SC Freiburg gefordert.