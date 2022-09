Regionalliga West: 0:4-Klatsche - Wattenscheid geht gegen Straelen baden

Im Kellerduell der Regionalliga West musste die SG Wattenscheid zuhause eine heftige 0:4-Klatsche gegen Tabellenschlusslicht SV Straelen hinnehmen.

0:4 gegen den Tabellenletzten! So deutlich hat die SG Wattenscheid am Freitagabend das Kellerduell zuhause gegen den SV Straelen verloren. Die Gäste konnten damit den ersten Sieg in der Regionalliga West einfahren. Mit den überhaupt ersten Punkten am 9. Spieltag rückten sie dem Tabellenvorletzten dicht auf die Pelle.

Im Vorhinein hatte Trainer Christian Britscho noch gewarnt, dass Straelen besser sei als es der Blick auf die Tabelle vermuten ließe - und sollte recht behalten. Vor allem vor dem Tor bewiesen die Gäste eine bislang ungeahnte Effektivität. Bis zu dieser Begegnung hatte die Mannschaft von Trainer Bekim Kastrati nur zwei Tore erzielt.

SGW: Neufeld – Kaminski, Brdaric, Esser, Schurig (65. Yildiz) – Jakubowski (65. Canbulut), Sindermann, Sane, Lucas, Yesilova (80. Bosnjak) – Casalino (60. Knabe) Neufeld – Kaminski, Brdaric, Esser, Schurig (65. Yildiz) – Jakubowski (65. Canbulut), Sindermann, Sane, Lucas, Yesilova (80. Bosnjak) – Casalino (60. Knabe) SV Straelen: Paris – Päffgen (78. Munsters N.), Baraza, Refai, Miyamoto – Munsters J., Cirillo, Heller, Vicario (78. Arifi), Harouz (68. Yamada) – Dünnwald (82. Ubabuike) Schiedsrichter: Dominik Mynarek Zuschauer: 880 Tore: 0:1 Dünnwald (34.), 0:2 Cirillo (42.), 0:3 Yamada (71.), 0:4 Vicario (75.) Gelbe Karte: Lucas

Wattenscheid ideenlos - Straelen effektiv

Dabei hätte nach einer ruhigen Anfangsphase eigentlich die Heimmannschaft in Führung gehen müssen, doch Tom Sindermann verfehlte völlig freistehend den Kasten um Zentimeter (26. Minute). Stattdessen traf Straelen mit dem ersten eigenen Torschuss durch Philipp Dünnwald (34.) und legte wenig später direkt durch Marco Cirillo nach (42.). Mit dem 0:2 war die SGW zur Halbzeit noch gut bedient, da noch ein Lattenkracher der Gäste folgte.

In Halbzeit schaffte es Wattenscheid nicht, eine angemessene Reaktion zu zeigen und wirkte zumeist ideenlos. Torchancen waren Mangelware - und wenn es welche gab, war es der Tabellenletzte, der sie nutzte. Der eingewechselte Hirotaka Yamada machte bereits in der 71. Minute den Deckel drauf, Jaron Vicario setzte den Schlusspunkt beim 0:4-Debakel. Die Tabellenkonstellation bleibt dadurch zwar unverändert, Straelen liegt jetzt aber nur noch zwei Punkte hinter Wattenscheid.