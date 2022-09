Regionalliga-Kellerduell: Wattenscheid-Trainer Britscho warnt vor SV Straelen

Seite: 1 von 1

In Wattenscheid kommt es am Freitagabend zum Kellerduell in der Regionalliga West. Schlusslicht SV Straelen, der noch ohne einen einzigen Zähler nach acht Spieltagen dasteht, ist zu Gast an der Lohrheide. Die Wattenscheider, die sich zuletzt deutlich stabiler präsentierten, haben aktuell fünf Zähler auf dem Konto und sind Vorletzter.

In der vergangenen Woche musste die SGW einen Last-Minute-Ausgleich gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach hinnehmen. Dennoch sah Christian Britscho bei 2:2 einen guten Auftritt seiner Mannschaft. Dementsprechend sei man mit einem guten Gefühl durch die Woche gegangen.

Vorbereitung für Britscho „sehr schwierig“

Blickt man nun auf die Tabelle, dann dürfte man vom SVS auch in Wattenscheid wenig erwarten. Die Realität sieht allerdings anders aus. „Es wirkt mit null Punkten und acht Niederlagen viel, viel klarer, als jede einzelne Niederlage wirklich war“, stellt Britscho klar. Das mache auch die Vorbereitung für ihn „sehr schwierig“.

„Wir haben zwei Mal gegen Münster gespielt und haben zwei Mal gezeigt bekommen, wie gut die sind. Straelen verliert da 0:2 und hat wirklich noch eins, zwei Chancen Tore zu machen. Die sind besser als der Tabellenstand es anzeigt“, zog der Coach den Vergleich. Doch auch die eigene Leistung sieht der A-Lizenz-Inhaber stärker, als es der Punktestand vermuten lässt. „Daher wird es ein sehr interessantes Spiel. Die Mannschaft, die zuerst ihr wahres Leistungsvermögen auf den Platz bringen kann, die wird glaube ich das Ding einfahren.“

Britscho merkt, „jede Woche in dieser Liga tut uns wirklich gut“

In den vergangenen Wochen fehlten oft nur Kleinigkeiten, um einen, beziehungsweise drei Punkte einzufahren. Für den Trainer kommt es darauf an, dass seine Mannschat weitere Erfahrungen sammelt und die Konzentration bis zum Ende hochhält. „Man merkt, jede Woche in dieser Liga tut uns wirklich gut. Das merke ich auch anhand der Trainingseinheiten und der Intensität, dass wir Woche für Woche ein Stück weiterkommen“, lobte Britscho.

Der ehemalige Trainer des Wuppertaler SV und Rot Weiss Ahlen ist überzeugt, dass seine Mannschaft sich schon bald belohnen wird. „Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo ich dann sagen kann, dass es über 90, 95 Minuten passt. Ich hoffe, dass wir schon morgen Abend so weit sind“, blickte er voraus.

Gegen Straelen wird er auf den gelb-rot-gesperrten Julian Meier verzichten müssen. „Ansonsten wird sich nicht viel ändern“, kündigte Britscho an. Unter der Woche wurde außerdem Steve Tunga verpflichtet. Ob der 25-jährige Mittelfeldmann bereits eine Option ist, ließ sein Coach allerdings offen.