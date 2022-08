Regionalliga West: So oft spielten schon Profis in den zweiten Mannschaften

Mit Fortuna Düsseldorf II, Schalke II, Mönchengladbach II und Köln II gibt es vier U23-Teams in der Regionalliga West. RS zeigt, wie viele Profis schon eingesetzt wurden.

Mit diesem Wort haben die Zweitvertretungen der Profiklubs immer wieder zu kämpfen: Wettbewerbsverzerrung. Mal soll sich ein Spieler nach einer Verletzung wieder fit spielen, mal sollen junge Akteure Spielpraxis bekommen, andere Spieler wurden aus dem Profikader dagegen aussortiert. Eines ist klar: Verliert ein Verein gegen eine Reserve, schießt ein Spieler aus der Profi-Mannschaft ein Tor oder überragt, kommen genau diese Vorwürfe immer wieder auf. Aber wie häufig kommen Einsätze der Profis in der U23-Mannschaften vor? Wir haben mal nachgeschaut.

Fortuna Düsseldorf: Die Mannschaft von Trainer Nico Michaty steht als bestes U23-Team derzeit auf Rang neun. In den ersten fünf Spielen sind bisher drei Akteure aus dem Profikader zum Einsatz gekommen.

Allen voran natürlich der dritte Keeper Dennis Gorka. Er stand in den ersten vier Spielen im Tor, litt aber zuletzt an einer leichten Knieverletzung. Auf sein Profidebüt wartet er allerdings noch. Ähnlich Benjamin Böckle. Der Linksverteidiger kam im Sommer vom österreichischen Zweitligisten FC Liefering, stand immerhin vier Mal im Kader des Zweitligisten, Einsatzminuten von Chefcoach Daniel Thioune bekam er nur vier beim DFB-Pokal-Erstrundensieg gegen Offenbach. Er trat bisher zweimal in der U23 an. Der derzeit verletzte Takashi Uchino wurde im Sommer von der Zweiten hochgezogen, absolvierte ein Spiel für die Michaty-Elf und fehlt derzeit mit Syndesmosebandriss.

FC Schalke 04: Die Königsblauen sind punktgleich mit der Fortuna. Die Schalker kommen bisher auf fünf Spieler aus dem Profikader, die in der zweiten Mannschaft zum Einsatz gekommen sind.

Der von Oberhausen gekommene Schlussmann Justin Heekeren stand bisher vier Mal zwischen den Pfosten. Er ist dritte Torwart bei der Bundesliga-Mannschaft. Auch die beiden jungen Neuzugänge Leo Greiml (dreimal) und Ibrahima Cissé (zweimal) bekamen bisher ausschließlich in der U23 Spielpraxis. Beim 0:0 der Knappen bei Fortuna Köln wurde zudem Henning Matriciani in der Regionalliga - erstmals in dieser Saison - eingesetzt. Mehmet Can Aydin, der am vergangenen Wochenende in Wolfsburg zu einem Kurzeinsatz kam, wurde in den beiden Wochen zuvor gegen Lippstadt und in Rödinghausen für je 90 Minuten eingesetzt.

Borussia Mönchengladbach: Die kleinen Fohlen stehen derzeit auf Platz zwölf mit fünf Punkten. Bei ihr kamen schon acht Akteure aus dem Profikader zum Einsatz, sieben davon zuletzt bei Preußen Münster.

Nummer eins bei der Zweiten ist Jan Olschowsky, gleichzeitig dritter Torwart bei den Profis. Er hat vier Spiele auf dem Konto. Genauso viele wie Mamadou Doucouré, dessen einzigen beiden Bundesliga-Spiele (je eine Minute Einsatz) aus der Saison 19/20 stammen. Oscar Fraulo (gegen Düsseldorf II und Münster) und Connor Noß (gegen RWO, Düren und Münster) kommen bisher auf zwei, bzw. drei Einsätze in der Zweiten. Letzterer erzielte bei RWO den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1. Beim 1:1 bei Preußen Münster kamen mit Yvandro Borges Sanches, Rocco Reitz und Torben Müsel, die bisher nur Bankplätze bei der Ersten verbuchen konnten, drei weitere Spieler erstmalig zum Einsatz. Hinzu kommt Luca Netz. Der 19-jährige Linksverteidiger, für den die Gladbacher im vergangenen Jahr zwei Millionen Euro zahlten, durfte in Münster ebenfalls für 58 Minuten ran.

1.FC Köln: Die Kölner sind mit einem Punkt aus vier Spielen Vorletzter, auch abhängig von dem Urteil aus dem abgebrochenen RWO-Spiel. Dort kamen bisher sechs Akteure aus dem Profikader zum Einsatz.

Wie bei den anderen Teams auch ist mit Jonas Urbig die Nummer drei der Profis die Nummer eins der U23. Prominentester Profiname dürfte der von Steffen Tigges sein, der in der Elf von Trainer Mark Zimmermann nach seinem Wechsel vom BVB und der Oberschenkelverletzung aus dem März derzeit Spielpraxis erhält. Niklas Hauptmann - bei den Profis aussortiert - kam bisher ebenfalls auf zwei Einsätze. Denis Huseinbasic, Neuzugang von den Kickers Offenbach, hat in drei Spielen bei der Zweiten bisher vier Tore erzielt. Zudem erhielt auch Bayern-Leihgabe Bright Arrey Mbi dreimal Spielpraxis in der Zimmermann-Elf. Hinzu kommt Florian Dietz, der aber zuletzt bei den Profis durchstartete.