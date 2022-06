Preußen Münster: Schock - Lukas Frenkert fällt monatelang aus

Bittere Neuigkeiten für Preußen Münster und Lukas Frenkert: Der Linksverteidiger hat sich eine schwere Verletzung zugezogen.

Hiobsbotschaft für den SC Preußen Münster: Der Regionalligist muss in den kommenden Monaten ohne Linksverteidiger Lukas Frenkert auskommen. Der 21-Jährige zog sich beim 6:0-Sieg im Testspiel gegen den KFC Uerdingen am Wochenende eine Fraktur im Sprunggelenk zu. Das ergab eine CT-Untersuchung am Montagnachmittag, wie der SCP mitteilte. Im Laufe dieser Woche soll Frenkert operiert werden.

Nach einer heftigen Grätsche musste Frenkert im Test gegen den KFC gegen Mitte des zweiten Durchgangs vom Rasen. Er war erst zur Halbzeit eingewechselt worden. Besonders bitter für den Youngster: Er fiel bereits in den letzten zwei Monaten der abgelaufenen Saison aufgrund eines Schulterbruchs aus.





"In erster Linie sind wir einfach traurig, dass Lukas, der sich gerade nach seiner Schulterverletzung zurückgekämpft hat, jetzt wieder lange ausfällt", sagte Sportdirektor Peter Niemeyer daher gegenüber Vereinsmedien. "Wir wissen genau, was das für einen jungen Fußballer bedeutet. Umso wichtiger ist es, dass wir auch jetzt an seiner Seite sind und ihn wieder bei seinem Weg zurück auf den Platz unterstützen werden."

Frenkert, ein Münsteraner Eigengewächs, war im vergangenen Winter nach einem halbjährigen Abstecher zur U23 von Schalke 04 zu den Adlerträgern zurückgekehrt. Er steht bis 2024 unter Vertrag. Er ist derzeit der einzige gelernte Linksverteidiger im Kader, da Marvin Thiel die Preußen verlassen hat (zum VfB Lübeck).