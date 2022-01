Münster-Rückkehrer: "Ich bin nicht auf Schalke gescheitert!"

Nach nur einem halben Jahr bei der U23 des FC Schalke 04 ist Lukas Frenkert zu seinem Ex-Klub SC Preußen Münster zurückgekehrt. RevierSport hat mit Frenkert gesprochen.

Im Sommer 2021 verlor der SC Preußen Münster sein Eigengewächs Lukas Frenkert nach insgesamt sieben Jahren an die U23 des FC Schalke 04. Doch klar war auch, dass die Preußen Frenkert nach Vertragsende gehen lassen mussten - und er wollte auch gehen, um den nächsten Schritt zu machen.

Ein halbes Jahr und eine 15-Spiele-Erfahrung später für die zweite Mannschaft des FC Schalke, sieht Frenkert alles mit anderen Augen und ist einfach nur glücklich, zurück in Münster zu sein. "Ich nehme da einiges an Erfahrungen mit. Am Ende des Tages muss ich aber sagen, dass ich einfach unzufrieden und unglücklich auf Schalke war. Da gibt es auch keinen bestimmten Grund, sondern es kommt einiges zusammen. Zum Beispiel konnte ich mich nie richtig mit der Lebensweise in Gelsenkirchen anfreunden", erzählt Frenkert, der aus Ochtrup stammt, im RevierSport-Gespräch.

Dass U-Mannschaften talentierte Spieler verpflichten, um sie im Bestfall an die eigene Profimannschaft heranzuführen, dass weiß auch Frenkert. Trotzdem verlässt er seines Erachtens nach Schalke nicht als "Verlierer". Frenkert: "Ich kann das gerne betonen: ich bin nicht auf Schalke gescheitert! Man wollte mich auch nicht vom Hof jagen. Ich bin auf die Verantwortlichen zugegangen und habe erklärt, dass ich mich hier nicht wohl fühle. Umso dankbarer bin ich Schalke, dass die Rückkehr nach Münster so reibungslos verlief."

Bis zum Sommer 2024 hat Frenkert, der seit 2014 für die Preußen spielt und zuvor im Nachwuchs von Arminia Ochtrup, Twente Enschede und Eintracht Rheine kickte, an der Hammer Straße unterschrieben. Und er hat einiges vor mit dem SCP. "Es hat sich nicht viel verändert. Die Abläufe, die Menschen, alles ist mir bekannt. Ich fühle mich einfach wieder wohl und freue mich hier zu sein. Die Mannschaft ist super und spielt einen tollen Fußball. Jetzt will ich meinen Anteil dazu beitragen, dass wir eine tolle Restrunde spielen und unser großes Ziel erreichen", sagt er.

Was das große Ziel ist, daraus macht der Rückkehrer auch keinen Hehl. Frenkert: "Wenn man zu diesem Zeitpunkt der Saison oben mitmischt, dann will man am Ende natürlich ganz oben stehen!"

Und Schalke? "Ich habe nichts gegen den Verein. Und wünsche den Verantwortlichen viel Erfolg. Es wäre schön, den FC Schalke 04 wieder in der Fußball-Bundesliga zu sehen", gibt sich Frenkert in Bezug auf Gelsenkirchen doch noch versöhnlich.