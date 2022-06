RL West: Preußen Münster fertigt Regionalliga-Absteiger ab

Der SC Preußen Münster hat den nächsten Kantersieg eingefahren. Beim Regionalliga-Absteiger KFC Uerdingen siegte die Elf von Trainer Sascha Hildmann mit 6:0.

Nach dem 8:0-Sieg im ersten Testspiel gegen den SV Bad Bentheim geht es für den SC Preußen Münster erfolgreich weiter: Auch im zweiten Test feierte die Elf von Trainer Sascha Hildmann einen Kantersieg: Auf der Anlage des SC Südlohn fertigten die Münsteraner den Regionalliga-Absteiger KFC Uerdingen mit 6:0 ab.

In einem von den Münsteranern dominierten Spiel waren die Rollen von Beginn an klar verteilt. Bis zur 34. Minute konnten die Uerdinger dem Fast-Aufsteiger der abgelaufenen Saison Stand halten, dann traf Henok Teklab zur 1:0-Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff markierte Rückkehrer Marc Lorenz das 2:0 für die Preußen.

Münster: Schulze-Niehues - Kok, Deters, Teklab, Lorenz, Remberg, Langlitz, Koulis, Wegkamp, Oubeyapwa, Hahn. Schulze-Niehues - Kok, Deters, Teklab, Lorenz, Remberg, Langlitz, Koulis, Wegkamp, Oubeyapwa, Hahn. Bank: Hardensett - Bouchama, Ghindovean, Dahlke, Osei Kwadwo, Scherder, Bindemann, Amadi, Schacht, Frenkert, Kloth. Uerdingen: Udegbe - Hasal, Do, Evers, Terada, Kenia, Kadiata, Talarski, Yeboah, Kone, Weggen Bank: Rudnick, Meißner - Cokkosan, Funk, Mouadden, Kretschmer, Asare, Attila, Blank, Beric, Zimmermann, Odenthal. Tore: 1:0 Teklab (34.), 2:0 Lorenz (45.), 3:0 Bindemann (47.), 4:0 Dahlke (59.), 5:0 Dahlke (69.), 6:0 Bouchama (72.).

Auch in der zweiten Hälfte stürmte Münster weiter fröhlich auf den Krefelder Kasten zu: Deniz Bindemann traf zwei Minuten nach Wiederanpfiff zum 3:0. Ein Doppelpack von Jan Dahlke (59. und 60.) baute das Ergebnis weiter aus, ehe der frühere Kray-Stürmer Yassine Bouchama in der 72. Minuten zum 6:0-Endstand getroffen hat.

Für Preußen Münster steht der nächste Test am kommenden Dienstag an. Dann geht es zur U23 von Borussia Dortmund (18 Uhr). Für den KFC Uerdingen geht es am kommenden Samstag beim VfB Uerdingen weiter (18 Uhr, Bezirkssportanlage „Am Rundweg“.