RWO: Suche nach Hauptsponsor - Tombola geht in die Verlängerung

Rot-Weiß Oberhausen sucht noch einen Hauptsponsor für die neue Saison in der Regionalliga. Per Tombola wird der ermittelt, die Aktion geht nun in die Verlängerung.

Rot-Weiß Oberhausen konnte nach dem Aus der evo bisher kein Unternehmen davon überzeugen, einen ordentlichen sechsstelligen Betrag auf den Tisch zu legen, um Hauptsponsor von RWO zu werden. Daher setzen die Kleeblätter vor der neuen Regionalliga-Spielzeit auf eine neue Idee. Statt einem großen Sponsor gibt es zahlreiche kleinere Gönner, die an einer Tombola teilnehmen. In der Summe werden zehn Preise im Wert von 215.000 Euro verlost, aus der am Ende ein Teilnehmer das große Los zieht, denn er kommt auf die Brust von RWO - für eine Saison. "Brust raus für RWO" lautet das Motto - 250 Lose sollen erworben werden können, gehen alle Lose über den Tisch könnte RWO eine Summe von über 200.000 Euro generieren. Nun geht die Aktion, bei der Unternehmen, Privatpersonen und Fans die Chance haben Brustsponsor der Saison 2022/23 zu werden, in die Verlängerung. Der Verein betont, bisher ist die Tombola ein großer Erfolg. Auf der Homepage von RWO heißt es: "Aus diesem Grund hat sich Rot-Weiß Oberhauen dazu entschieden, die Aktion zu verlängern." Bis einschließlich Freitag, 24. Juni, 14 Uhr, sind die drei Pakete erhältlich. Die Ziehung der Gewinner-Lose findet im Rahmen des „Danke-Abends“ am Sonntag, 26. Juni, ab 17 Uhr statt. Zu dieser Veranstaltung sind alle Los-Inhaber eingeladen. Alle Preise im Überblick: 1.Platz: Brustsponsoring für die Regionalliga-Saison 2022/23 (Mannschafts- und Fantrikots) im Wert von 150.000,- EUR 2. Platz: Hosen-Sponsoring im Wert von 30.000,- EUR 3. Platz: Ein Spieltags-Sponsoring im Wert von 10.000,- EUR 4. Platz: Business-Mitgliedschaft inkl. zwei CASINO-Dauerkarten im Wert von 8.000,- EUR 5. Platz: Eine Werbebande 1. Reihe im Stadion Niederrhein im Wert von 5.000,- EUR 6. Platz: Ein exklusives Mannschaftstraining mit Cheftrainer Mike Terranova für Unternehmen und Mitarbeiter oder dem „20 Fans für RWO“-Paket. 7. Platz: Bannerwerbung auf der RWO-Homepage im Wert von 4.500,- EUR 8. Platz: Zwei Business-Mitgliedschaften inkl. zwei VIP-Dauerkarten im Wert von je 4.250,- EUR 9. Platz: Zwei Business-Mitgliedschaften inkl. zwei VIP-Dauerkarten im Wert von je 4.250,- EUR 10. Platz: Ein rot-weißer Fußballsamstag für Sie und Ihre Mitarbeiter bei einem Heimspiel der Kleeblätter im Wert von mind. 1.000,- EUR

