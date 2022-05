RWE: So viele Essener begleiten die Mannschaft ans Lotter Kreuz

Und schon wieder geht es für die Fans von Rot-Weiss Essen nach Lotte. Diesmal warten am Lotter Kreuz jedoch nicht die Sportfreunde, sondern der SV Rödinghausen.

Vor wenigen Tagen - am 22. April 2022 - war Rot-Weiss Essen noch zu Gast im Stadion der Sportfreunde Lotte. Mit 3:0 siegte RWE gegen die Sportfreunde.

Am Samstag, 7. Mai 2022, geht es wieder ans Lotter Kreuz. Aus Sicherheitsgründen musste der SV Rödinghausen für das Spiel gegen RWE aus dem heimischen Wiehenstadion umziehen und empfängt den Tabellenzweiten in Lotte. Wie schon vor gut zwei Wochen werden wieder mehr als 1000 RWE-Fans ihre Mannschaft in das Tecklenburger Land begleiten.

Tageskassen / Stadionöffnung: Parallel zur Stadionöffnung, bietet der SV Rödinghausen ab 12.30 Uhr Eintrittskarten an den Gäste-Tageskassen an.

"Wir haben bis Freitag 1500 Karten verkauft. 2700 Tickets stehen uns insgesamt zur Verfügung", berichtet Niclas Pieper, Pressesprecher der Rot-Weissen.

Sollte der SC Preußen Münster am Freitagabend beim SC Wiedenbrück nicht gewinnen, dann dürfte das Essener 2700er Kontingent wohl bis zur letzten Karte erschöpft werden. Ansonsten dürfte es bei den gut 1500 Auswärtsfahrern in Rot und Weiss bleiben.