Regionalliga West: Vier von fünf Absteigern stehen schon fest

Nach dem 36. Spieltag ist ein weiterer Absteiger perfekt. Nun stehen vier von fünf Absteigern schon zwei Spieltage vor Schluss fest.

Der SV Straelen nahm die gute Form aus der Pokal-Sensation gegen den MSV Duisburg in die Liga mit und besiegte die Sportfreunde Lotte mit 2:1. Ein immens wichtiger Erfolg. Straelen übergab damit den noch letzten verbliebenen Abstiegsplatz an den Bonner SC. Aber auch dieser darf weiter hoffen. Denn den Tabellen-12. FC Schalke 04 II und den Bonner SC trennen zwei Spieltage vor Schluss gerade einmal drei Punkte.

Derweil kann nach dem KFC Uerdingen und dem VfB Homberg, die in die Oberliga Niederrhein, sowie den Sportfreunde Lotte, die in die Oberliga Westfalen absteigen, auch der FC Wegberg-Beeck nach den Ergebnissen des 36. Spieltags den Taschenrechner in die Schublade zurücklegen. Neun Punkte beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer - zwei Spieltage vor Schluss auch rechnerisch nicht mehr machbar. Für den Klub aus dem Kreis Heinsberg geht es zurück in die Mittelrheinliga.

Noch vor dem Auftritt bei Rot-Weiss Essen (1:3) hatte sich Beecks Sportchef Friedel Henßen zum Thema Klassenerhalt geäußert: "Wir sind zum wiederholten Mal in die Regionalliga-Saison gegangen und wussten von Beginn an, um was es für uns geht. Für den Moment sind wir enttäuscht, aber wir schenken nichts ab. Klar ist aber auch, dass wir schon drei Siege aus den drei verbleibenden Spielen benötigen, um noch den Klassenerhalt zu schaffen. Das wird sehr schwer. Aber im Fußball ist alles möglich." Seit Samstag, dem 30. April 2022, steht fest: Für den FC Wegberg-Beeck ist der Gang in die Mittelrheinliga nicht mehr zu vermeiden.