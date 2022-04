Fußball-Regionalligist FC Wegberg-Beeck steht nach der 1:3-Pleite bei Rot-Weiss Essen mindestens mit einem Bein in Liga fünf. Mark Zeh hofft auf einen RWE-Aufstieg.

Der FC Wegberg-Beeck zeigte beim Aufstiegsaspiranten Rot-Weiss Essen eine engagierte Leistung, musste aber dennoch die Heimreise mit leeren Händen antreten – es setzte eine 1:3 (0:2)-Niederlage.

Sechs Punkte Rückstand auf das rettende Ufer hatte der Regionalligist vor dem Highlight-Spiel an der Essener Hafenstraße. Auch nach dem Duell blieb der Abstand gleich, allerdings sind jetzt nur noch zwei Partien für die Beecker zu absolvieren. Außerdem hat die Elf von Trainer Mark Zeh im Vergleich zur Konkurrenz das deutlich schwächere Torverhältnis. Die Ausgangslage ist klar: Holt der Bonner SC am Samstag mindestens einen Punkt beim SV Lippstadt, wäre der Abstieg von Wegberg auch "offiziell" besiegelt.

Trotz der fast aussichtslosen Situation zeigte die Mannschaft Moral und machte ein ordentliches Auswärtsspiel. Zeh konnte mit dem Auftritt seiner Truppe zufrieden sein, aber natürlich nicht mit dem Ergebnis: "Wir haben uns viel vorgenommen und uns riesig auf das Spiel gefreut. Wenn man hier am Freitagabend vor diesem Publikum spielen kann, ist es für Spieler und Trainer ein Highlight. Meine Jungs haben es gut angenommen und Charakter gezeigt. Nach der Roten Karte (Gelb-Rot gegen Meik Kuhnel, Anm. d. Red.) wurde es schwer, da hat Essen nochmal einen Gang hochgeschaltet. Mit dem 3:1 war der Deckel drauf, aber wir haben uns teuer verkauft."

Für Coach Zeh war es als gebürtiger Essener eine besondere Partie. Der 38-Jährige drückt dem Tabellenzweiten im Zweikampf mit Preußen Münster die Daumen: "Rot-Weiss Essen wünsche ich alles Gute und hoffe, dass sie Preußen Münster noch einholen. Ich bin klar dafür, dass RWE aufsteigt und nicht Münster."





Am nächsten Spieltag steht für Wegberg-Beeck die Partie gegen den SV Straelen (07. Mai, 14 Uhr) an. Eine Woche später wird die Saison mit dem Auswärtsspiel beim formstarken Wuppertaler SV abgerundet. Danach geht es höchstwahrscheinlich in der Mittelrheinliga weiter.