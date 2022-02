Noch vor dem Spiel der U23 des FC Schalke 04 und Rot-Weiss Essen hatte die Polizei eine Massenschlägerei zwischen Anhängern beider Klubs verhindert. Schon am Freitag war Schalke in Essen vor Ort.

Die Polizei Gelsenkirchen machte am Samstag sehr gute Arbeit und verhinderte eine verabredete Auseinandersetzung zwischen 134 Personen, die die Polizei Rot-Weiss Essen zuordnete und 112 Chaoten, die sich als Anhänger des FC Schalke 04 bezeichnen. RevierSport berichtete.

Wie RevierSport nun erfuhr, begann die Vorgeschichte dieser geplanten Schlägerei schon am Freitagabend. Demnach waren gegen 23 Uhr rund 200 Schalker am Gelände des Stadions an der Hafenstraße zugegen und machten mit deutlichen Parolen klar, was sie vom Nachbarn aus Essen halten - siehe Instagram-Video. "Rot-Weiss Essen f... und vergessen", schallte es aus den Kehlen der S04-Anhänger. Als diese enttarnten sie sich selbst mit dem Schlachtruf: "Hurra, hurra die Schalker, die sind da."

Zum Glück hatte die Polizei am Samstag alles im Griff, so dass die beiden Chaoten-Gruppen nicht aufeinander losgehen konnten. Trotzdem wurde bei dem Einsatz ein Polizist verletzt, der seinen Dienst beenden und ärztlich versorgt werden musste. Zudem wurde eine Straße stundenlang gesperrt. Und das in Zeiten, in denen mitten in Europa Krieg herrscht - einfach nur traurig.