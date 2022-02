KFC Uerdingen: Insolvenzverfahren jetzt auch offiziell beendet

Gute Nachrichten für den KFC Uerdingen: Das Insolvenzverfahren wurde nun, zum 31. Januar 2022, auch offiziell beendet. Dem finanziellen Neustart steht nichts mehr im Wege.

Nachdem bereits die beteiligten Gläubiger am 6. Januar 2022 den vom Insolvenzverwalter Dr. Christoph Niering vorgelegten Insolvenzplan des KFC Uerdingen einstimmig zugestimmt hatten, hat das Amtsgericht Krefeld mit Beschluss vom 31. Januar 2022 nun auch das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Krefelder Fußball-Club Uerdingen 05 e.V. (KFC Uerdingen 05 e.V.) aufgehoben.

Die im Insolvenzplan zugesagte Quote wird in den kommenden Tagen an die Gläubiger ausgeschüttet werden, so dass der KFC dann vollständig und umfassend von sämtlichen Altschulden befreit sein wird und so zumindest die wirtschaftlichen Turbulenzen der letzten Jahre ihr Ende gefunden haben.

"Wir bedanken uns beim Vorstand für die sehr gute und stets konstruktive Zusammenarbeit und freuen uns, unseren Beitrag dazu geleistet zu haben, dass dieser Traditionsverein erhalten bleibt", erklärt Insolvenzverwalter Dr. Niering.

Damit dieser Neustart nachhaltig gelingt, ist die baldige Rückkehr in unsere heimische Grotenburg von entscheidender Bedeutung. Damien Raths, Vorsitzender des KFC Uerdingen

Weniger als fünf Monate nach dem Insolvenzantrag Anfang August 2021 konnte die Sanierung somit erfolgreich abgeschlossen werden. Dies trotz zahlreicher besonderer Herausforderungen, wie etwa der weiterhin fehlenden Heimspielstätte, der Corona-Pandemie, der Zusammenstellung eines Kaders ohne richtige Saisonvorbereitung binnen weniger Tage vor Saisonbeginn und nicht zuletzt der „Doppelbestrafung“ durch den neuerlichen Punktabzug im Zuge des Insolvenzantrages. Dieser war eine unmittelbare Folge der Insolvenz der vormaligen GmbH des Clubs im vergangenen Frühjahr, wurde aber zuletzt durch das zuständige Verbandsgericht wieder aufgehoben.

"Auch wenn die sportliche Situation in der Regionalliga West sicherlich mehr als schwierig ist und der Klassenerhalt eher an ein Wunder grenzen würde, ist der KFC ligaunabhängig gut für die Zukunft aufgestellt“, zeigt sich Nierings Kanzleipartner, Rechtanwalt André Dobiey, zuversichtlich, dass der Neustart gelingen wird. Auch KFC-Vorstand Damien Raths zeigt sich zufrieden über diesen wichtigen Schritt bei der Sanierung des Vereins, weist aber zugleich auf die wichtigste noch offene Frage hin: "Damit dieser Neustart nachhaltig gelingt, ist die baldige Rückkehr in unsere heimische Grotenburg von entscheidender Bedeutung."