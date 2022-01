RWE: Verein hat Entscheidung im Fall Grote getroffen

Rot-Weiss Essen kämpft in der Regionalliga um den Aufstieg in die 3. Liga. Und das weiter ohne den Kapitän.

Die letzten Spiele des Jahres 2021 verpasste RWE-Kapitän Dennis Grote - offiziell wegen einer Erkrankung. Dann kam raus, Preußen Münster, einer der ärgsten Konkurrenten von Rot-Weiss Essen im Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga, hat dem Routinier ein Angebot unterbreitet, das auch nach der Karriere gilt.

Grote war nicht abgeneigt, besprach das mit dem Klub, der ihn daraufhin freistellte. Schließlich ist es nicht an der Tagesordnung, dass ein Kapitän im Winter zum direkten Konkurrenten wechseln möchte.

Neben der Freistellung auf Zeit gab es die klare Ansage, dass Grote im Winter niemals nach Münster wechseln dürfe. Nun hat der Verein Rot-Weiss Essen über die Feiertage Zeit gehabt, um das Thema intern zu besprechen.

Am 2. Januar gab es nun die Entscheidung. RWE bleibt hart, der Verein plant vorerst ohne den Kapitän. In einer Mitteilung hieß es: Nach entsprechender Würdigung aller relevanten Entscheidungs-Kriterien wird die Freistellung von Dennis Grote vom Trainings- und Spielbetrieb der ersten Mannschaft bis auf weiteres Bestand haben. Ebenfalls bleibt es dabei, dass RWE unter keinen Umständen die Zustimmung zu einem Wechsel des Spielers zu einem direkten Mitbewerber in der anstehenden Winter-Transferperiode erteilen wird.

Es hat sich also in der Pause nichts verändert, daran änderte auch das Interview von Grote mit RS nichts, indem er seine Sicht der Dinge schilderte.

Jörn Nowak, RWE-Sportdirektor, betont: „Dieser Sachverhalt hat uns von der ersten Sekunde an extrem belastet, insbesondere auch deshalb, weil wir immer wieder betont haben, wie wichtig uns der interne Zusammenhalt und die maximale Fokussierung aller auf unser gemeinsames Ziel ist. Dennis Grote war in den vergangenen zweieinhalb Jahren unbestritten ein wichtiger Eckpfeiler unserer Mannschaft. Dennoch mussten wir unter Abwägung der vielen relevanten Bewertungsaspekte eine Entscheidung zum Wohle von Rot-Weiss Essen treffen. Das haben wir in den letzten Tagen nochmals ausführlich, sorgfältig und unter Einbeziehung verschiedener Entscheidungsträger des Vereins getan und sind zu dem im Übrigen einstimmigen Beschluss gekommen, dass sowohl die Freistellung als auch die kategorische Absage eines Wechsels von Dennis Grote zu einem unserer sportlich relevanten Mitbewerber weiterhin Bestand haben werden. Aus einer Gesamtverantwortung unseres Vereins gegenüber ist diese Entscheidung alternativlos.“