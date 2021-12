Auftakt, Trainingslager, Tests: So planen die Regionalliga-West-Klubs

Anfang Januar geht es für die 20 Regionalliga-West-Klubs auch schon wieder los. RevierSport hat einen Überblick, wer wann startet und gegen wen getestet wird.

Am 22./23. Januar 2022 geht es in der Regionalliga West wieder um Ligapunkte. Dementsprechend frühzeitig starten die Klubs im neuen Jahr in die Vorbereitung. Vorweg: Nur drei Mannschaften reisen ins Trainingslager. Ein Überblick:

Rot-Weiss Essen

Trainingsstart: 3. Januar

Trainingslager: 10. bis 16. Januar in der Türkei/Belek

Testspiele: SV Meppen (8. Januar, 16 Uhr), zwei weitere im Trainingslager geplant

Wuppertaler SV

Trainingsstart: 2. Januar

Trainingslager: 9. bis 16 Januar in der Türkei/Belek

Testspiele: BV De Graafschap Doetinchem (4. Januar), TuS Bövinghausen (8. Januar), FC Zürich und Yverdon Sport FC (beide im Trainingslager)

Preußen Münster:

Trainingsstart: 3. Januar

Trainingslager: nicht geplant

Testspiele: MSV Duisburg (8. Januar), Eintracht Rheine (15. Januar)

Fortuna Köln

Trainingsstart: 3. Januar

Trainingslager: nicht geplant

Testspiele: MSV Duisburg (7. Januar), SV Bergisch Gladbach (9. Januar)

Rot-Weiß Oberhausen

Trainingsstart: 3. Januar

Trainingslager: nicht geplant

Testspiele: KFC Uerdingen (8. Januar), SC Wiedenbrück (15. Januar)

SC Wiedenbrück

Trainingsstart: 4. Januar

Trainingslager: nicht geplant

Testspiele: SC Verl (6. Januar), Rot-Weiß Oberhausen (15. Januar)

1. FC Köln II

Trainingsstart: 4. Januar

Trainingslager: 6. bis zum 13. Januar in Spanien/Estepona

Testspiele: Zwei geplante Testspiele in Spanien, Rot-Weiß Koblenz (15. Januar)

SV Rödinghausen

Trainingsstart: 4. Januar

Trainingslager: nicht geplant

Testspiele: VfL Osnabrück (6. Januar), FC Groningen (10. Januar), FC Gütersloh (15. Januar)

Fortuna Düsseldorf II

Trainingsstart: 3. Januar

Trainingslager: nicht geplant

Testspiele: TSG Sprockhövel (8. Januar), TSV Steinbach (11. Januar)

SV Lippstadt

Trainingsstart: 4. Januar

Trainingslager: nicht geplant

Testspiele: Finnentrop-Bamenohl (8. Januar), und am 15. Januar, SC Paderborn U23 (15. Januar)

Rot Weiss Ahlen

Trainingsstart: 6. Januar

Trainingslager: nicht geplant

Testspiele: Bockum-Hövel (8. Januar), SV Meppen (11. Januar)

SV Straelen

Trainingsstart: 2. Januar

Trainingslager: nicht geplant

Testspiele: Heracles Almelo (8. Januar), VfB Homberg (15. Januar)

Borussia Mönchengladbach II

Trainingsstart: 6. Januar

Trainingslager: nicht geplant

Testspiele: FC Remscheid (15. Januar)

FC Schalke 04 II

Trainingsstart: 3. Januar

Trainingslager: nicht geplant

Testspiele: Sportfreunde Baumberg und VfB Stuttgart II - noch ohne Termine

Sportfreunde Lotte

Trainingsstart: 7. Januar

Trainingslager: nicht geplant

Testspiele: FC Hansa Rostock U23 (8. Januar), Blau-Weiß Hollage (11. Januar)

Bonner SC:

Trainingsstart: 3. Januar

Trainingslager: nicht geplant

Testspiele: Rot-Weiß Koblenz (8. Januar), Siegburger SV (12. Januar), VfB Hilden (15. Januar)

FC Wegberg-Beeck

Trainingsstart: 3. Januar

Trainingslager: nicht geplant

Testspiele: 1. FC Düren (15. Januar)

Alemannia Aachen

Trainingsstart: 3. Januar

Trainingslager: nicht geplant

Testspiele: Borussia Dortmund (11. Januar), Westerlo (15. Januar)

VfB Homberg

Trainingsstart: 3. Januar

Trainingslager: nicht geplant

Testspiele: SV Straelen (15. Januar)

KFC Uerdingen

Trainingsstart: 3. Januar

Trainingslager: nicht geplant

Testspiele: Teutonia St. Tönis (7. Januar), Rot-Weiß Oberhausen (8. Januar), 1. FC Bocholt (15. Januar)