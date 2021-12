TSV Steinbach: Nach Alipour-Aus - Nachfolger steht fest

Anfang Dezember berichtete RevierSport, dass der TSV Steinbach und Trainer Adrian Alipour getrennte Wege gehen. Nun steht der Nachfolger fest.

Der TSV Steinbach hat einen neuen Trainer für den entlassenen Adrian Alipour - RevierSport berichtete - gefunden. Ab dem 1. Januar 2022 wird Ersan Parlatan das Amt des Chefcoachs übernehmen. Der 44-Jährige arbeitet derzeit noch als Co-Trainer beim türkischen Erstligisten Konyaspor und hat am Haarwasen einen Vertrag bis 30. Juni 2023 unterschrieben.

"Wir haben mit Sorgfalt und der nötigen Ruhe diese Entscheidung getroffen. Es gab viele Bewerbungen, wir haben aber nur mit wenigen Kandidaten intensiv gesprochen. Als Fußballlehrer bringt Ersan Parlatan eine große fachliche Expertise mit. In der Türkei arbeitet er derzeit auf hohem Niveau. Er hat uns mit der Analyse des Ist-Zustands unserer Mannschaft und vor allem mit seinen Lösungsansätzen überzeugt. Wir sind uns sicher, dass er auch als Typ gut zum TSV Steinbach Haiger passen wird. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit", sagt TSV-Vorstandssprecher Roland Kring.

"Ersan Parlatan hat bei allen seinen Stationen großen Wert auf den fußballerischen Ansatz gelegt und dabei mit seinen Mannschaften große taktische Variabilität gezeigt. Wir freuen uns auf die Zeit mit ihm und werden gemeinsam die Wintervorbereitung nutzen, dass seine Ideen in der Mannschaft möglichst schnell greifen", ergänzt TSV-Geschäftsführer Matthias Georg.

Parlatan wird seine Tätigkeit bei Konyaspor bis Ende Dezember fortführen und den Verein dann in Richtung TSV Steinbach Haiger verlassen. Der TSV startet die Wintervorbereitung am 6. Januar 2022. Parlatan soll die Steinbacher in die 3. Liga führen.