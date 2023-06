Finaltag der Amateure: Wilde Nummer zwischen Elversberg und Saarbrücken, Ingolstadt verliert Finale

Auch die letzten Verbandspokal-Endspiele des Tages sind ausgetragen. So lief es in den Partien am späten Nachmittag.

Rot-Weiss Essen - Rot-Weiß Oberhausen 2:0 Hier geht es zum Spielbericht zum Niederrheinpokal-Finale. 1. FC Saarbrücken - SV Elversberg 2:3 n. V. Es war ein munteres Duell der beiden Drittligisten aus dem Saarland, das Meister Elversberg in der Verlängerung für sich entschied. Der eingewechselte Ben Bobzien erzielte den Siegtreffer (93.). Dabei war Saarbrücken früh in Führung gegangen, Adriano Grimaldi traf (7.). Die SVE drehte das Spiel durch Lukas Pinckert (14.) und Nick Woltemade (50., Elfmeter), ehe Lukas Boeder für den FCS ausglich. Für den DFB-Pokal waren beide Teams schon vor Anpfiff über die Liga qualifiziert. Lokomotive Leipzig - Chemnitzer FC 3:0 Das Finale im Sachsenpokal entwickelte sich zu einer klaren Nummer. Die Leipziger ließen ihrem Konkurrenten aus der Regionalliga Nordost keine Chance. Riccardo Grym (36.), Tobias Dombrowka (57.) und Djamal Ziane (64.) ebneten mit ihren Toren den Weg zum Pokaltriumph. Stuttgarter Kickers - TSG Balingen 5:6 n. E. Mit Mühe setzte sich Regionalligist Balingen gegen den Oberligisten aus Stuttgart im württembergischen Pokal durch. Jonas Meiser brachte Balingen in Führung (10.), Paul Polauke glich wenig später aus (15.). Nach den beiden frühen Toren blieb es bis zum Ende der Verlängerung beim 1:1. Im Elfmeterschießen vergab Kickers-Spieler David Kammerbauer. FC Illertissen - FC Ingolstadt 4:3 n. E. Nach der durchwachsenen Drittliga-Saison hat der FC Ingolstadt auch den Sieg im bayrischen Landespokal verpasst. Der klassentiefere FC Illertissen setzte sich nach Elfmeterschießen durch. Die reguläre Spielzeit war mit 0:0 zu Ende gegangen. Kurz vor Schluss hatte Ingolstadts Donald Nudka Rot gesehen (86.). Im Elfmeterschießen trafen alle Illertisser, während Tobias Bech und Jeroen Krupa für den FCI vergaben. FSV Frankfurt - TSV Steinbach Haiger 7:3 n. E. Im Duell der Regionalligisten aus Hessen siegte der FSV nach Elfmeterschießen. Steinbachs Danny Breitfelder vergab den ersten Strafstoß, während alle weiteren Schützen auf beiden Seiten trafen. In der regulären Spielzeit hatte Cas Peters die Frankfurter in Führung gebracht (34.). Doc nach Beginn der zweiten Halbzeit drehten Paul Stock (48.) und Tim Kircher (55.) das Spiel. Kurz vor Schluss gelang Giorgio del Vecchio der Ausgleich - und dann zeigten die FSV-Spieler die stärkeren Nerven vom Punkt. Finaltag der Amateure: So lief es in den 12.15-Uhr-Spielen Finaltag der Amateure: So lief es in den 14.15-Uhr-Spielen

