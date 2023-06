Verbandspokal: Ex-Bochumer sichert Osnabrück Pokalsieg, Bezirksligist verpasst Sensation knapp

Sieben weitere Verbandspokal-Endspiele am Finaltag der Amateure sind gespielt. So lief es in den 14.15-Uhr-Partien.

Sieben weitere Verbandspokal-Endspiele sind entschieden. So lief es in den Partien, die am Finaltag der Amateure um 14.15 Uhr angepfiffen wurden. Wer sich in den Spielen um 12.15 Uhr durchsetzte, lesen Sie hier.

Rostocker FC - FSV Einheit 49 Ueckermünde 5:2

Klare Nummer in Mecklenburg-Vorpommern: Der Oberligist besiegte den Verbandsligisten deutlich und führte schon kurz nach der Pause mit 3:0. Vladyslav Kraiev (14.), Nino Stojanovic (35.) und Leander Fritzsche (47.) trafen. Später legte N'Diaye per Doppelpack nach (77., 82.). Für Ueckermünde traf Marcin Mista (73., 90.+4).

Atlas Delmenhorst - VfL Osnabrück 1:2

Kurzzeitig lag in Niedersachsen die Überraschung in der Luft, denn Regionalligist Delmenhorst ging nach 60 Minuten durch Marco Stefandl in Führung. Doch Osnabrück kam zurück: Erst glich Noel Niemann aus (70.), dann besorgte der frühere Bochumer Robert Tesche das Tor zum Pokalsieg (84.). Für den DFB-Pokal sind aber beide Teams qualifiziert. Denn der VfL sicherte sich seinen Startplatz schon in der 3. Liga.

TuS Immendorf - FC Rot-Weiss Koblenz 0:1

Im Rheinland lief mit Immendorf der einzige Bezirksligist am Finaltag der Amateure auf. Und sie boten den Koblenzern einen großen Kampf, der allerdings nicht belohnt wurde. Thilo Töpken schoss den Regionalligisten in den DFB-Pokal (49.).

FC 08 Villingen - SV Oberachern 0:3

Im Duell der Oberligisten aus Südbaden setzte sich Oberachern am Ende deutlich mit 3:0 durch. Doch es blieb länger spannend als es das Ergebnis vermuten lässt: Nach dem 1:0 durch Nico Huber (53.) blieb es lange bei diesem Spielstand. Erst in der Schlussphase sorgten Luca Fritz (88.) und Bastian Barnick (90.+3) für die vorzeitige Entscheidung.

Wormatia Worms - Schott Mainz 6:7 n. E.

Der Oberligist hat den Regionalligisten im Südwest-Finale besiegt! Die Mainzer setzten sich im Elfmeterschießen durch, nach dem Ende der regulären Spielzeit und der Verlängerung hatte es 2:2 gestanden. Zwar hatte Nils Fischer den Favoriten aus Worms zweimal in Führung geschossen (10., 59.). Doch Leon Kern (37.) und Johannes Gansmann (78.) brachten Schott zurück im Spiel. Im Elfmeterschießen zeigten sich die Mainzer dann nervenstärker.

SpVgg Erkenschwick - FC Gütersloh 3:4 n. E.

In Westfalen sahen die Fans eine Nullnummer, die erst im Elfmeterschießen entschieden wurde. Da versagten mehreren Erkenschwicker die Nerven, sodass Oberliga-Meister Gütersloh sich gegen den Champion der Westfalenliga durchsetzte. Hier geht es zum Spielbericht.

1. FC Düren - Viktoria Köln 0:2

Die Viktoria stellte die Weichen früh auf Sieg. Erst traf André Becker (17.), dann erhöhte Luca Marseiler (23.) für den Drittligisten. Regionalligist Düren, der aktuell um die Lizenz bangt, hatte keine Antwort mehr. So war es ein würdiger Abschluss für Mike Wunderlich und Marcel Risse. Für die beiden Routiniers war es das letzte Spiel im professionellen Fußball, sie beenden ihre Karrieren. Hier geht es zum Spielbericht.