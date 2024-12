2. Bundesliga: Elversberg düpiert Nürnberg und klettert auf Rang 2

Der 1. FC Nürnberg tritt in der 2. Fußball-Bundesliga auf der Stelle. In Elversberg bleiben die Franken zum fünften Mal nacheinander sieglos. Der Gegner schiebt sich nach oben.

Die SV Elversberg hat dem 1. FC Nürnberg den nächsten Dämpfer verpasst und klettert zumindest vorübergehend auf den zweiten Platz in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga. Durch das 2:1 (1:1) der Saarländer bleibt Nürnberg auch im fünften Ligaspiel nacheinander ohne Sieg und verpasst aktuell den Anschluss an die Aufstiegszone.

Tom Zimmerschied (44. Minute) und Muhammed Damar (53.) erzielten vor 9.323 Zuschauern in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde die Tore für die Gastgeber. Jens Castrop (14.) hatte Nürnberg zunächst in Führung gebracht. Die SVE hat nun 25 Punkte, Nürnberg als Zwölfter weiterhin 19.

Es war ein flotter Beginn von beiden Mannschaften. Elversberg hatte durch Lukas Pinckert (2.) die erste große Chance. Doch der Kopfball des Innenverteidigers landete am Innenpfosten. Fast im Gegenzug scheiterte Mahir Emreli an Elversbergs Keeper Nicolas Kristof. Castrop belohnte den starken Beginn der Gäste mit der Führung.

Danach zogen sich die Franken immer mehr zurück, spielten sehr passiv und verwalteten den Vorsprung. Die Hausherren nutzten dies und schafften noch vor der Pause den Ausgleich.

Offener Schlagabtausch

Elversberg kam druckvoll aus der Kabine und erarbeitete sich weitere Chancen. Damar belohnte den Einsatz mit dem 2:1. Nürnberg investierte danach wesentlich mehr und erarbeitete sich Möglichkeiten. Elversberg hielt dagegen und erkämpfte sich den Sieg.