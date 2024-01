Regionalligist SV Rödinghausen gibt auf dem Transfermarkt weiter Gas. Am Donnerstag wurden gleich zwei Zugänge vorgestellt.

Beim SV Rödinghausen geht es am Donnerstag (25. Januar) Schlag auf Schlag. Es wird nicht langweilig beim Regionalliga-Meister von 2020. Zunächst wurde der Abgang von Stürmer Thilo Töpken (Alemannia Aachen) verkündet und nur zwei Stunden später vermeldete der Viertligist den Transfer von Maik Emmrich (SC Melle 03).

Doch damit nicht genug: Der SVR brachte einen weiteren Winterzugang unter Dach und Fach. Vom TSV Steinbach wechselt Ayodele Adetula an den Wiehen. Der 25-jährige Angreifer erhält einen Vertrag bis zum 30.06.2025 und ist in der Offensive vielseitig einsetzbar.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Ayo für uns gewinnen konnten. Er verfügt über eine herausragende Geschwindigkeit und einen guten Abschluss vor dem Tor, womit er unsere Offensive weiter verstärken wird", erklärte Rödinghausens Geschäftsführer Alexander Müller.

Nach über drei Jahren kehrt Adetula somit wieder in die Regionalliga West zurück. Damals spielte er noch für Rot-Weiss Essen in dieser Spielklasse. Für den Traditionsklub von der Hafenstraße absolvierte der Flügelflitzer zwischen 2019 und 2020 21 Pflichtspiele, traf fünfmal und steuerte zwei Vorlagen bei. Aufgrund der starken Konkurrenz schaffte er aber nicht den großen Durchbruch und wechselte im Oktober 2020 zum VfB Oldenburg.

Wiedersehen mit Simon Engelmann

In Oldenburg avancierte der gebürtige Bremer auf Anhieb zur wichtigen Stammkraft und war in der Meistersaison des VfB insgesamt an 25 Treffern direkt beteiligt. Nach dem direkten Wiederabstieg aus der 3. Liga wechselte Adetula in den Südwesten zum TSV Steinbach, wo er in 14 Regionalliga-Partien vier Treffer erzielte.

Nun geht der schnelle und trickreiche Außenstürmer für den SV Rödinghausen auf Torejagd. Beim SVR kommt es für den 1,84-Meter-Mann zum Wiedersehen mit Torjäger Simon Engelmann, den er bereits aus Essener Zeiten kennt. Zusammen standen die beiden Angreifer in drei Pflichtspielen für RWE auf dem Platz.