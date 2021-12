Der Regionalliga-Südwest-Vertreter TSV Steinbach Haiger hat sich nach über zwei Jahren von seinem Cheftrainer getrennt. Auch in Wuppertal und Dortmund kennt man diesen Coach.

Der TSV Steinbach Haiger hat Cheftrainer Adrian Alipour am Donnerstag sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Der 43-Jährige war seit Juli 2019 für den ambitionierten Regionalligisten tätig. Bis ein Nachfolger gefunden ist, wird Co-Trainer Hüsni Tahiri den Tabellenfünften betreuen und erstmals am Freitag (19 Uhr) im Auswärtsspiel beim FC-Astoria Walldorf in der Verantwortung stehen.

Steinbach, das unbedingt in die 3. Liga aufsteigen will - wie einst auch Geschäftsführer Matthias Georg im RS-Interview betonte - liegt nach 19 Spielen acht Zähler hinter Spitzenreiter Kickers Offenbach zurück.

"Ungeachtet der Tabellensituation sehen wir in der sportlichen Entwicklung der Mannschaft keinen Fortschritt. Daher haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen. Trotzdem hatten wir mit Adrian Alipour eine überaus erfolgreiche Zeit. Dafür bedanken wir uns", wird Steinbachs Vorstandssprecher Roland Kring zitiert.

A-Lizenzinhaber Alipour stand in 92 Pflichtspielen (Punkteschnitt von 1,91 Zählern pro Partie, Anm. d. Red.) des TSV an der Seitenlinie. Mit ihm als Chefcoach gewannen die Steinbacher 2020 den Hessenpokal und zogen in der vergangenen Saison ins Endspiel des Landescups ein. In der wegen Corona vorzeitig abgebrochenen Regionalliga-Runde 2019/2020 wurde der TSV hinter dem 1.FC Saarbrücken Vizemeister und verpasste den Aufstieg in die 3. Liga nur knapp.

Alipours Weg: Über Kirchhörde, ASC und WSV nach Steinbach

Alipour, der aus Dortmund stammt, begann seine Trainerkarriere beim Dortmunder Amateur-Klub Kirchhörder SC und heuerte danach als Co-Trainer beim Wuppertaler SV an. Im September 2016 übernahm er als Coach den Oberligisten ASC Dortmund und führte den Klub von einem Abstiegsplatz bis in die Spitzengruppe der Oberliga Westfalen. Es folgte im September 2018 die Rückkehr zum West-Regionalligisten nach Wuppertal – dieses Mal als Cheftrainer. Ende März 2019 löste er seinen Vertrag beim WSV auf und schloss sich dem TSV Steinbach Haiger an.