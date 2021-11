Fußball-Regionalligist FC Wegberg-Beeck holte gegen den Spitzenreiter Rot-Weiss Essen (1:1) einen Punkt im Abstiegskampf. Trainer Mark Zeh war voll des Lobes.

Es war ein besonderes Spiel für Mark Zeh: Der Trainer des FC Wegberg-Beeck traf mit seiner Mannschaft am Freitagabend auf Tabellenführer und Meisterschaftsaspirant Rot-Weiss Essen. Als gebürtiger Essener kennt Zeh die Fußball-Tradition in seiner Heimatstadt.

Der Coach forderte vor der Partie eine konzentrierte Leistung in der Defensive und Nadelstiche in der Offensive, um dem Gegner das Leben so schwer wie möglich zu machen. Diese Marschroute konnte seine Mannschaft umsetzen: Wegberg erkämpfte sich ein leistungsgerechtes 1:1-Remis.

Kevin Weggen brachte den Underdog sogar in Führung (19.). Essens Flügelflitzer Isaiah Young besorgte in der 64. Minute den Endstand. "Rot-Weiss Essen hatte viel Ballbesitz, aber wir haben gut verteidigt und die Räume eng gemacht. Bei Umschaltmomenten konnten wir Gefahr ausstrahlen. Genau das hatten wir uns vorgenommen. Wenn man gegen den Tabellenführer 20,25 Minuten in Unterzahl spielt, muss man mit dem Punkt zufrieden sein. Das bin ich natürlich auch. Wir wurden für unseren Einsatz belohnt. Ich bin unfassbar stolz auf die Jungs", lobte der gebürtige Essener Zeh, der am Spieltag seinen 38. Geburtstag feierte.





Eine Situation ärgerte den Trainer allerdings: 20 Zeigerumdrehungen vor dem Ende der regulären Spielzeit wurde Muja Arifi nach einem Foul an Young mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Zeh zeigte kein Verständnis: "Für mich war es ein normaler Zweikampf, wo beide Spieler etwas ausrutschen. Das war niemals eine Rote Karte und hat mich geärgert. Diese Entscheidung hat das Spiel komplett auf Rot-Weiss Essens Seite gebracht. Am Ende hatten wir dann noch Glück, als Engelmann alleine auf unseren Torwart zuläuft und nicht trifft. Dieses Quäntchen Glück haben wir uns aber verdient."

Schweres Restprogramm

Für Wegberg-Beeck geht es am Dienstag (19.30 Uhr) im Verbandspokal beim Bezirksligisten BW 06 Köln weiter. In der Liga stehen bis zur Winterpause noch vier Partien an. Die Gegner sind: SV Straelen, Wuppertaler SV, Fortuna Köln und Fortuna Düsseldorf II. In allen Spielen ist der Tabellen- 17. Außenseiter. Dennoch braucht sich der Regionalligist nicht zu verstecken– auch gegen favorisierte Teams. Das stellte Wegberg am Freitag unter Beweis.