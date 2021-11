Regionalliga-West-Tabellenführer Rot-Weiss Essen kam am Freitagabend beim FC Wegberg-Beeck nicht über ein 1:1 (1:0) -Unentschieden hinaus.

Nach drei Siegen in Folge musste sich Rot-Weiss Essen ausgerechnet beim Viertletzten FC Wegberg-Beeck mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. Kevin Weggen brachte die Hausherren in Führung, Isaiah Young rettete für den enttäuschenden Spitzenreiter zumindest einen Punkt.

FC Wegberg-Beeck: Zabel - Hühne, Wilms, Post, Hoffmanns - Kühnel, Fehr (59. Allwicher), Weggen, Abdelkarim (67. Kleefisch), Arifi, - Hasani (85. Fischer) Zabel - Hühne, Wilms, Post, Hoffmanns - Kühnel, Fehr (59. Allwicher), Weggen, Abdelkarim (67. Kleefisch), Arifi, - Hasani (85. Fischer) Rot-Weiss Essen: Davari – Rios Alonso, Bastians, Herzenbruch – Plechaty, Grote, Harenbrock (59. Krasniqi), Dürholtz (59. Tarnat), Young – Janjic, Engelmann Tore: 1:0 Weggen (19.), 1:1 Young (64.) Gelbe Karten: Weggen, Hoffmanns, Arifi, Krasniqi Gelb-Rot: Arifi (69.) Zuschauer: 1450

Dabei schien die Mannschaft von Christian Neidhart, die im Vergleich zum 3:1-Erfolg über die Sportfreunde Lotte unverändert antrat, direkt nach dem Anpfiff ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden. RWE schnürte die Hausherren in der eigenen Hälfte ein. Doch Wegberg-Beeck verteidigte kompakt, während den Gästen die zündenden Ideen fehlten. Klare Torchancen kamen daher nicht zustande, ein Distanzversuch von Denis Grote (3.) war noch der beste Versuch.

Anders die Gastgeber, die mit ihrer ersten Chance wie aus dem Nichts in Führung gingen. Luca Dürholtz verlor leichtfertig den Ball vor dem eigenen Strafraum. Kevin Weggen, frisch von einer Rotsperre zurück, fasste sich aus 22 Metern ein Herz und versenkte den Ball sehenswert zum 1:0 im Essener Tor (17.). RWE hatte auch in der Folge viel Ballbesitz, tat sich auf dem tiefen Geläuf jedoch bis zur Pause weiterhin schwer und agierte viel zu einfallslos.





Young rettet RWE einen Punkt

Der Trend setzte sich auch nach dem Seitenwechsel fort. Wegberg-Beeck war wacher, hätte direkt nach Wiederanpfiff sogar die Führung ausbauen müssen. Jeff-Denis Fehr scheiterte jedoch an Daniel Davari, Muja Arifis Nachschuss ging drüber (46.). RWE dagegen kam nicht in Fahrt, wusste selbst bei Standards keine Durftmarken zu setzen, Simon Engelmann hatte per Kopf noch die beste Gelegenheit (57.).

Neidhart musste reagieren, brachte den frisch gebackenen U21-Nationalspieler Erolind Krasniqi und Niklas Tarnat für Dürholtz und Cedric Harenbrock. Die Wechsel zeigten zunächst wenig Wirkung, dann aber erlief sich Young einen Ball und verwandelte eiskalt im kurzen Eck zum 1:1 (64.).

Die Hausherren ließen sich von dem Ausgleich jedoch nicht beirren, und das obwohl Arifi für wiederholtes Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz flog (69.). Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Davari lenkte einen Schuss von Shpend Hasani aus kurzer Distanz an die Latte. RWE konzentrierte sich auf Distanzschüsse und Standards – beides ohne Erfolg. In der Schlussoffensive hatte Engelmann schließlich den Lucky Punch auf dem Fuß, frei vor dem Tor wählte er den Lupfer, der viel zu schwach ausgeführt wurde und somit geklärt werden konnte (87.). Es blieb beim 1:1.

Rot-Weiss Essen zeigte gegen den kampfstarken FC Wegberg-Beeck zu wenig, bleibt aber Tabellenführer. Der SC Preußen Münster kann durch einen Sieg beim KFC Uerdingen (Samstag, 14 Uhr) den Rückstand jedoch auf einen Punkt verkürzen.