KFC Uerdingen: Kommentar - Ein Verzicht wäre sinnvoll

Der KFC Uerdingen kämpft um die Regionalliga. Nachhaltig scheint das nicht. Ein Kommentar.

Zu Beginn der Woche hieß es beim KFC Uerdingen, dass die nächsten drei Tage entscheidend wären für die Zukunft des Vereins. Die sind um, immer noch gibt es keine Entscheidung. Die Faktenlage ist gleich: Die GmbH wird abgewickelt, der e.V. muss sich mit dem Finanzamt einigen, es geht um eine Summe in Höhe von kolportierten 400.000 Euro.

Am Freitag, spätestens am Wochenende soll und muss eine Entscheidung her, wie es weiter geht beim Traditionsverein. Am 14. August soll die Regionalliga starten, der KFC hätte eigentlich ein tolles Derby bei RW Oberhausen vor der Brust.

Doch aus der Ferne möchte man dem Klub zurufen: Verzichtet auf die Regionalliga, verzichtet auf ein Jahr - mit der Aussicht auf einen echten Neustart. Immer vorausgesetzt, es gibt eine Lösung, wie mit den Schulden des Vereins umgegangen wird.

Es wäre eine Katastrophe, wenn auch der Verein abgewickelt werden müsste, der KFC völlig von der Fußball-Landkarte verschwinden würde. Aber auch wenn es eine Zukunft gibt, die kann - Stand heute - nicht in der Regionalliga liegen.

Sollte der Verein handlungsfähig werden, hat er eine kleine Anzahl von Jugendspielern, die in der Regel noch nicht das Niveau für die Regionalliga haben. Die ersten der wenigen Probespieler sind wieder weg, weil sie Angst haben, am Ende ohne Verein dazustehen.

Geld gibt es auch kaum: Zu 99,9 Prozent ist klar, der KFC Uerdingen würde nur eine Konstante erleben in Liga vier. Und das sind regelmäßige Pleiten.

Mit Blick auf diesen Fall muss sich für die Zukunft auch der Verband Gedanken machen, ob das Zulassungsverfahren für die Regionalliga so bleiben kann, wie es aktuell ist. Eine Kaution in fünfstelliger Höhe reicht quasi aus, um eine Spielerlaubnis zu bekommen. Hier sollte und muss eine Reform her, die es ausschließt, dass Vereine - wie derzeit der KFC Uerdingen - zwei Wochen vor einem Saisonstart so viele Fragezeichen bei der Konkurrenz hinterlassen können.

Das ist noch Zukunftsmusik, bis es soweit ist, sollte sich der KFC Uerdingen darauf konzentrieren, überhaupt zu überleben. Das Ziel Regionalliga in zwei Wochen scheint zu ambitioniert zu sein. Ein Verzicht wäre sinnvoll.