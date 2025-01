Die SpVg Schonnebeck musste am Dienstagabend (21. Januar) eine weitere Testspiel-Niederlage einstecken. Die Essener zogen im Oberliga-Spitzenreiter-Vergleich den Kürzeren.

Die Spielvereinigung Schonnebeck, Tabellenerster der Oberliga Niederrhein, empfing am Dienstagabend (21. Januar) am heimischen Schetters Busch die U21-Mannschaft des VfL Bochum, die in der Oberliga Westfalen Tabellenführer ist.

Den Oberliga-Spitzenreiter-Vergleich gewann Bochum mit 2:0. Schon in der Sommervorbereitung 2024 testeten beide Team gegeneinander. Das Ergebnis vor einigen Monaten: 7:2 für den VfL-Nachwuchs.

"Im Sommer war es so, dass wir bis zur 45. Minute mit 2:1 führten und eine astreine Halbzeit gespielt haben. Dann sind wir aber untergegangen. Am Dienstag war das zunächst eine sehr ausgeglichene Partie mit leichten Vorteilen für den VfL", berichtet Dirk Tönnies.

Die Schonnebecker Trainer-Legende erklärte weiter: "Nach dem 2:6 gegen den KFC Uerdingen war es mir wichtig, dass wir gut gegen den Ball arbeiten. Denn noch eine Klatsche wollten wir nicht kassieren. Deshalb haben wir auch den Fokus auf eine gute Arbeit gegen den Ball gelegt. Wir kassieren dann ein dummes Gegentor nach einem Standard. Das ärgert mich schon, weil Standard-Gegentore haben immer etwas mit mangelnder Konzentration zu tun. Das 0:2 resultiert aus einer Unachtsamkeit unsererseits. Im Endeffekt, dass hat mir auch Heiko Butscher bestätigt, war es ein super Testspiel auf höchstem Niveau."

Dass die Bochumer, die nach 18 Spielen wie Schonnebeck 42 Punkte auf dem Konto stehen haben und zehn Zähler vor der Oberliga-Westfalen-Konkurrenz liegen, wundert Tönnies nicht. Er sagt: "So eine Mannschaft gibt es bei uns am Niederrhein nicht. Die Jungs trainieren sechs- bis siebenmal die Woche unter Profibedingungen und das merkt man dann auch an der Athletik der Spieler. Sie sind ein gefühlter Regionalligist."

In die 4. Liga wollen auch die Schonnebecker. Es gilt ab dem 9. Februar einen Zwei-Punkte-Vorsprung gegenüber der SSVg Velbert ins Ziel zu bringen. Direkt am 9. Februar (Sonntag, 15.15 Uhr) steht dann auch das Oberliga-Niederrhein-Gipfeltreffen auf dem Programm.

Um sich optimal auf Velbert vorzubereiten, treten die "Schwalben" am kommenden Wochenende zu einem Blitzturnier beim SC Preußen Münster II an. Es geht dann über jeweils 45 Minuten gegen die SCP-Reserve, Nord-Regionalligist Blau-Weiß Lohne und Oberligist SC Spelle-Venhaus. In der Woche danach stehen noch die Testspiele gegen Bezirksligist SV Burgaltendorf und Oberliga-Konkurrent VfB Homberg an.