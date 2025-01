Marco Stiepermann befindet sich in seiner zweiten Saison beim ASC Dortmund. Jetzt hat er über seine Zukunft entschieden.

Bisher ist das Engagement von Marco Stiepermann beim ASC 09 Dortmund eine Erfolgsgeschichte. Und so kommt es wenig überraschend, dass beide Parteien mit Blick auf die Zukunft des Ex-Profis schnell übereingekommen sind.

Stiepermann hat seinen auslaufenden Vertrag in Aplerbeck um eine weitere Saison verlängert. Das gab der Verein am Dienstagmorgen bekannt.

"Wir freuen uns sehr, dass Marco und Justin weiterhin Teil des ASC 09 bleiben", erklärt der im Sommer scheidende Sportliche Leiter Samir Habibovic. "Die vergangenen zwei Jahre waren geprägt von sportlichem Erfolg und kontinuierlichem Fortschritt. Marco hat nicht nur auf dem Platz überzeugt, sondern auch durch seinen Umgang mit der Mannschaft und seine strategische Herangehensweise."

Nach einer Spielerkarriere, die den gebürtigen Dortmunder bis in die Premier League führte, ist der ASC Stiepermanns erste Station als Trainer. Vergangene Saison stand er ab und an zusätzlich noch auf dem Rasen. In diesem Spieljahr konzentriert sich Stiepermann voll auf seinen Job an der Seitenlinie.

In seiner ersten Saison beim ASC befand er sich lange auf Aufstiegskurs. Nun dürfen die 09er wieder von der Regionalliga träumen. Sie überwintern auf dem zweiten Tabellenplatz der Oberliga Westfalen. Unabhängig von der Spielklasse wird Stiepermann dem Verein über den Sommer hinaus erhalten bleiben.

"Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen des Vereins und freue mich darauf, meine Arbeit hier fortzusetzen. Gemeinsam mit Justin werde ich alles daransetzen, die Mannschaft weiterzuentwickeln und zunächst die laufende Saison erfolgreich abzuschließen", erklärt das frühere BVB-Talent, das inzwischen die A-Lizenz besitzt.

Der Vorstandsvorsitzende Michael Linke ergänzt: "Marco bringt die Leidenschaft und das Fachwissen mit, um unseren Verein auf das nächste Level zu bringen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam weitere sportliche Meilensteine zu erreichen."

Während Co-Trainer Justin Martin ebenfalls seine Zusage für die kommende Spielzeit gab, wird Marcel Stiepermann dem Trainerstab bald nicht mehr angehören. Er hat sich aus zeitlichen Gründen gegen eine Verlängerung entschieden.