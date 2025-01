Über 80 Tore holt sich der 1. FC Monheim in den Sturm. Zwar verteilt über mehrere Saisons, aber im Kampf um den Klassenerhalt in der Oberliga Niederrhein sollte das helfen.

Talha Demir kann es offenbar nicht lassen. Ein halbes Jahr, nachdem er bei Bosporus Düsseldorf in der Kreisliga A angeheuert hat, ist er zurück in seinem "heimischen" Terrain: der Oberliga Niederrhein.

Demir wird beim 1. FC Monheim auf Torejagd gehen. Über 80 Tore hat der 29-Jährige schon in der Fünftklassigkeit erzielt. "Als abschlussstarker und schussgewaltiger Offensivspieler erzielte er in 172 Spielen in der Oberliga Niederrhein, insgesamt 86 Tore und lieferte weitere 50 Assists. Anfang Januar wird der Wahl-Neusser dann mit seinem neuen Team in die Vorbereitung auf die Restserie starten und dabei die gemeinsamen Ziele angehen wollen", lassen die Monheimer wissen.

In Düsseldorf hatte Demir ausgeholfen. Hintergrund: Er traf dort auf seinen Onkel Kemalettin Demir, der den FC Bosporus trainiert. Und der zeitliche Aufwand, den Fünftliga-Fußball mit sich bringt, sei zu hoch, erklärte Demir im Sommer in der RP und meint: "Ich bin überzeugt davon, dass Talha problemlos auch in der Regionalliga spielen könnte."

"Talha ist nicht nur ein erfahrener und torgefährlicher Mittelfeldspieler, sondern auch ein echter Leader auf dem Platz. Mit seiner Freistoßpräzision und Spielübersicht hat er in den letzten Jahren zahlreiche Spiele entschieden und wird nun unser Team auf ein neues Level heben. Wir sind stolz und glücklich, Talha Demir bei uns willkommen zu heißen", ließen die Düsseldorfer damals wissen.

Zum Winter steht der FC Bosporus auf einem gesicherten siebten Platz. Jetzt sind Demirs Retterqualitäten in Monheim gefragt, wo bei nur 18 Punkten auf der Haben-Seite akute Abstiegsgefahr herrscht. Auch bei den bisher erzielten 24 Saisontoren soll Demir Abhilfe schaffen.

Nach sechs Jahren in Hilden und zuvor Stationen beim SC Kapelle-Erft, einem Abstecher in den türkischen Profifußball zu Gaziantep BB hat der 29-Jährige nun also seine nächste Aufgabe gefunden - natürlich wieder am Niederrhein.