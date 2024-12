Der ASC 09 Dortmund ist im Rennen um den Aufstieg in der Oberliga Westfalen wieder mit dabei. Dementsprechend gibt es wenig Grund, zu meckern.

Wenn über die Aufstiegs-Kandidaten in der Oberliga Westfalen gesprochen wird, fällt vor jeder Saison eigentlich auch immer der Name ASC 09 Dortmund. Und auch in dieser Spielzeit spielen die Aplerbecker wieder ganz oben mit. Ob es nach dem verpassten Aufstieg im vergangenen Jahr nun endlich mal zum Sprung in die Regionalliga West reichen wird, wird die Zeit zeigen.

Eine gute Grundlage haben sie mit 32 Punkten aus 18 Spielen schon einmal gelegt, dass der ASC als Zweitplatzierter die drittbeste Offensive der Liga stellt, dürfte noch ein Pluspunkt für die Mannschaft von Spielertrainer Marco Stiepermann sein. Aber auch schon die vergangene Saison hat gezeigt, dass die Entscheidung über den Aufstieg erst spät in der Saison fallen dürfte.

Samir Habibovic, Sportlicher Leiter ASC 09 Dortmund, über

… die bisherige Saison in der Oberliga Westfalen: „Wir sind sehr zufrieden, wir sind oben mit dabei. Wir haben eine sehr junge Mannschaft und viele neue junge Leute integriert. Also sind wir mit der kompletten Saison zufrieden. Wir haben von vornherein gesagt, dass wir um die ersten fünf, sechs Plätze mitspielen wollen. Dass es aber so gut läuft, haben wir nicht gedacht. Die Trainer machen einen guten Job.“

… den schönsten Moment in der bisherigen Saison: „Wir haben viele schöne Phasen gehabt, wo wir immer wieder eine schöne Siegesserie hatten. Nach ein, zwei Niederlagen sind wir immer wieder gut zurückgekommen. Das macht mich sehr stolz auf die Mannschaft.“

… den schlimmsten Moment in der bisherigen Saison: „Wir waren sehr überrascht, dass wir 1:5 gegen den SV Schermbeck verloren haben. Da waren wir schon sehr enttäuscht und haben uns gefragt, wie das denn passieren konnte.“

… die Ziele für das Jahr 2025 und was noch im Winter passiert: „Wir wollen so lange wie möglich, oben dranbleiben – so wie in den letzten Jahren auch. Dann schauen wir mal. An Neuzugänge denken wir gerade eher nicht. Es sieht eher so aus, als würden wir noch ein, zwei Spieler abgeben.“