Die Spielvereinigung Schonnebeck und Arne Wessels gehen getrennte Wege. Der Super-Torjäger schließt sich einem Drittligisten an.

Nun ist es offiziell: Die U23 von Borussia Dortmund hat sich die Dienste von Arne Wessels gesichert. RevierSport hatte am 31. Oktober 2024 diesen Wechsel bereits vor Wochen angekündigt.

Der 19-jährige Torjäger - 16 Spiele, 20 Tore, 14 Vorlagen - der Spielvereinigung Schonnebeck wird die Saison 2024/2025 aber beim Oberliga-Niederrhein-Spitzenreiter zu Ende spielen. Darauf verständigten sich beide Klubs.

Offiziell wird Wessels zum 1. Januar 2025 für ein halbes Jahr an Schonnebeck verliehen und dann zum 1. Juli 2025 fester Bestandteil der Drittliga-Reserve des BVB sein.

Aber: Wessels wird im Januar 2025 mit dem Drittliga-Team der Borussen ein Trainingslager absolvieren und erst anschließend bis zum Saisonende an die Essener ausgeliehen.

Arne hatte aufgrund seiner tollen Scorer-Quote Angebote von anderen Klubs, hat sich aber schnell für uns entschieden, da wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten. Arne soll mit Schonnebeck den Aufstieg in die Regionalliga schaffen, sein Abitur machen und dann im Sommer bei uns voll angreifen Ingo-Preuß, BVB-II-Sportchef

"Wir freuen uns außerordentlich, dass Arne als echter Schonnebecker Junge im nächsten Sommer den Weg in die U23 eines so renommierten Vereins wie dem BVB gehen wird. Für die Spielvereinigung ist es eine tolle Auszeichnung unserer Jugendarbeit und der Beweis dafür, dass Talente auch über den Umweg Schonnebeck noch den Sprung in den Profifußball schaffen können. Insbesondere Dirk Tönnies möchte ich an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, denn er hat Arne seit Kindheitstagen über viele Jahre begleitet und ist somit für ein Großteil seiner herausragenden Entwicklung verantwortlich. Nun herrscht für alle Beteiligten Klarheit und wir können den Fokus wieder allein auf das Sportliche richten, um eine erfolgreiche Rückrunde zu bestreiten", sagt Christian Leben, Sportchef der Schonnebecker.

Zur Info: Rot-Weiß Oberhausen, Fortuna Düsseldorf II, FC Schalke 04 II, Borussia Mönchengladbach II und Rot-Weiss Essen hatten an vorderster Front ein Auge auf den Schonnebecker geworfen.

Wessels lernte das Fußballspielen am Schetters Busch, bevor es ihn in die Nachwuchsleistungszentren von Schalke 04 und Rot-Weiss Essen zog. Als C-Jugendlicher spielte er erneut bei der Spielvereinigung und ging 2021 für ein Jahr ins Nachwuchsleistungszentrum von Fortuna Düsseldorf. Als Jungjahrgang kehrte er in die Schonnebecker "goldene A-Jugendgeneration" zurück und entwickelte sich seither kontinuierlich weiter.

In der aktuellen Saison ist Wessels in der Oberliga Niederrhein eine absolute Schlüsselfigur. Nach 16 Einsätzen stehen über 30 Torbeteiligungen in seiner Bilanz, was ihn zum Top-Scorer der Liga sowie zum Führenden der Torschützenliste macht. Neben Borussia Dortmund II waren an Wessels etliche andere Klubs dran - auch Rot-Weiss Essen. Doch Wessels entschied sich für einen RWE-Drittliga-Konkurrenten: Borussia Dortmund II.

Ingo Preuß, Sportchef der U23 des BVB, freut sich über den "Sieg" im Wessels-Tauziehen: "Arne hatte aufgrund seiner tollen Scorer-Quote Angebote von anderen Klubs, hat sich aber schnell für uns entschieden, da wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten. Arne soll mit Schonnebeck den Aufstieg in die Regionalliga schaffen, sein Abitur machen und dann im Sommer bei uns voll angreifen."