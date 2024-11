VfB Stuttgart 15:30 VfL Bochum 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter www.buwei.de | -w-

Die U21 des VfL Bochum geht als Favorit in das Bochumer Derby und will Ihre Siegesserie in der Oberliga Westfalen ausbauen.

Am Samstag, den 23. November, steht für die U21 des VfL Bochum um 13 Uhr ein besonderes Highlight der Oberliga Westfalen an. Im Bochumer Ruhrstadion trifft das Team von Heiko Butscher auf die SG Wattenscheid 09. Es ist das erste Derby dieser beiden Teams seit neun Jahren. Die U21 ist in absoluter Topform und seit 14 Spieltagen ungeschlagen. „Mit diesem Saisonstart haben wir uns ein Spiel im Ruhrstadion vor vollen Rängen verdient“, erklärt Butscher. Das Derby im Stadion der Profis ist für den Bochumer Nachwuchs nicht nur sportlich wichtig, sondern auch eine große Herausforderung. „Wir freuen uns riesig darauf, wissen aber auch, dass solche Derbys ihre eigenen Regeln haben“, betont der Trainer. Die Ausgangslage vor der Partie ist eindeutig: Der VfL Bochum II führt die Oberliga Westfalen an und geht als klarer Favorit ins Spiel. Mit der besten Offensive der Liga kann der Gastgeber mit breiter Brust auftreten. Trainer Butscher warnt jedoch davor, den Gegner zu unterschätzen: „Wattenscheid wird alles reinwerfen und um jeden Ball kämpfen. Sie haben nichts zu verlieren und werden uns das Spiel schwer machen.“ Dennoch bleibt Butscher zuversichtlich: „Wenn wir ruhig bleiben, unsere Chancen nutzen und unser Spiel durchsetzen, brauchen wir uns keine Sorgen machen.“ Es ist schade, dass beide Partien so nah beieinander liegen. Trotzdem freuen wir uns über jeden Fan, der kommt und unsere U21 anfeuert Heiko Butscher Die Vorbereitung auf das Derby verlief ebenso akribisch wie auf jede andere Partie. Besonderes Augenmerk legte Butscher auf die taktische Disziplin. „Wichtig ist, dass wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen und unsere Spielweise beibehalten“, erklärt er. Etwas bitter für das Derby, die Profis spielen auch am Samstag, sie müssen um 15:30 Uhr beim VfB Stuttgart ran. Butscher: "Es ist schade, dass beide Partien so nah beieinander liegen. Trotzdem freuen wir uns über jeden Fan, der kommt und unsere U21 anfeuert." Über 4000 Zuschauer werden am Samstag erwartet. Und anschließend, am besten mit drei Punkten im Gepäck, schaut sich Butscher dann die Profis an, wie sie versuchen, endlich den ersten Sieg der laufenden Saison einzufahren.

