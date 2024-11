Oberliga Westfalen: Trainer und Sportchef - Abstiegskandidat gibt zwei Personalien bekannt

Die SG Finnentrop-Bamenohl hat frühzeitig zwei wichtige Personalentscheidungen über die laufende Saison hinaus getroffen.

Die SG Finnentrop-Bamenohl, aktuell als Tabellen-16. der Oberliga Westfalen nur vier Punkte über dem Strich und durchaus abstiegsgefährdet, hat bereits frühzeitig die Zusagen von Trainer Jonas Ermes und vom sportlichen Leiter Jan Hüttemann für die Saison 2025/2026 erhalten.

André Ruhrmann, Vorstand Sport, erklärt: "Die Gespräche waren überaus konstruktiv und unkompliziert. Beide gehen nun mit einem starken Zeichen voran und freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit."

Die Freude merkt man auch Trainer Jonas Ermes an: "Ein großes Dankeschön an Jan und den gesamten Vorstand für das Vertrauen und für die Möglichkeit, auch in der nächsten Saison mit der Mannschaft weiter arbeiten zu dürfen. Für alle, die in den letzten Wochen nur unsere Ergebnisse gesehen haben, mag das irritierend klingen. Aber ich bin der Meinung, dass wir seit dem Sommer viele positive Entwicklungen angestoßen haben und permanent daran arbeiten, unsere Leistungsgrenze Schritt für Schritt nach oben zu schieben. Ich würde mich freuen, wenn wir den aktuellen Kader auch für die nächste Saison weitestgehend zusammenhalten und diese Entwicklung ohne großen Umbruch fortsetzen können."

Und auch für Sportchef Hüttemann stand eine Verlängerung am Bamenohler Schloss schnell fest: "Jonas genießt bei den Spielern ein sehr hohes Ansehen und das ist ebenfalls ein wichtiger Grundstein für meine Arbeit. Auch die Zusammenarbeit mit ihm könnte nicht besser laufen. Ähnlich wie Jonas sehe ich die Mannschaft trotz der letzten Ergebnisse auf einem guten Weg und diesen Weg wollen wir weiter mit den Spielern, dem Team und dem Verein gemeinsam gehen."

Vier Siege, ein Remis, neun Niederlagen, 18:39 Tore: So lautet die aktuelle Bilanz der SG Finnentrop-Bamenohl. Am kommenden Wochenende - Sonntag, 24. November, 15 Uhr, empfängt die SG den Regionalliga-Absteiger SV Lippstadt. Vor der Winterpause geht es dann noch daheim gegen Schlusslicht TuS Bövinghausen sowie in der Fremde gegen Rot Weiss Ahlen und SG Wattenscheid 09.