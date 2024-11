Die SG Wattenscheid 09 scheint für das Derby in guter einer Woche - Samstag, 23. November, 13 Uhr - gegen den VfL Bochum II gerüstet zu sein.

Mit einem 1:1-Remis trennte sich die SG Wattenscheid 09 vom 1. FC Gievenbeck. Die Schwarz-Weißen machten ein gutes Spiel gegen den Tabellenzweiten, der erst zwei Niederlagen in 15 Spielen kassierte.

Damit dürfte die SG, die ihrerseits nach vier Pleiten in Folge zuletzt vier Punkte aus zwei Spielen holte, genau zum richtigen Zeitpunkt wieder in Form zu kommen. Vor dem großen Stadtderby gegen Spitzenreiter VfL Bochum II. Das Spiel steigt dann am Samstag, 23. November, 13 Uhr.

Zurück zum 1:1 gegen Gievenbeck. Die Wattenscheider legten gut los und prüften sofort den Gievenbeck-Keeper: Joey Gabriel schickte Deniz Duran auf die Reise und der neu in die Startelf berufende Stürmer prüfte Nico Eschhaus aus kurzer Distanz, konnte aber keinen Druck hinter die Kugel bringen, so dass der 1. FC-Torwart den Ball sicher abwehrte.

Nur 60 Sekunden später in der 5. Minute: Berkan First nahm es mit zwei Gegenspielern auf und ließ sie durch Körpertäuschungen aussteigen. Der anschließende Schuss konnte gerade noch zur Ecke abgefälscht werden. Glück für Gievenbeck!

Die Wattenscheider dominierten Ball und Gegner. Emre Yesilova (16.) prüfte Eschhaus per Kopf, aber auch dieser Versuch war etwas zu schwach.

Wie aus dem Nichts dann die Gäste aus dem Münsterland: Louis Elias Martin (17.) haute einen Schuss an den Außenpfosten.

Die Statistik zum Spiel SG Wattenscheid 09: Lenuweit - Seltana (85. Kaminski), Kacmaz, Gabriel, Sarli - Buckmaier (49. Nnaji), Renke (77. Lewicki), Duran (57. El Mansoury), Firat, Yesilova (85. Kouonang) - Broos 1. FC Gievenbeck: Eschhaus - Mende, Tepper, Röhe - Muja (82. Conze), Rüschenschmidt-Sickmann, Holtmann (63. Kurk), Diezemann - Beil, Rüther, Martin (90. Schulte) Schiedsrichter: Fabien Kiehl Tore: 0:1 Rüther (40.), 1:1 Nnaji (66.) Gelbe Karten: Holtmann, Rüschenschmidt-Sickmann - Gelb-Rot: Für Wattenscheids Trainer Pache (87.) Zuschauer: 500

Vor dem Seitenwechsel wurde Gievenbeck immer gefährlicher. Jonas Tepper (36.) fasste sich aus rund 25 Metern ein Herz und jagte die Kugel in Richtung Wattenscheider Tor. Kurz vor 09-Keeper Phil Lenuweit senkte sich der Schuss gefährlich, der Schlussmann musste alles reinlegen, um über die Latte zu lenken. Eine Glanzparade!

Vier Minuten später konnte Lenuweit die SG dann auch nicht mehr retten. Gentrit Muja wurde zu Boden gerissen und den fälligen Foulelfmeter verwandelte Christoph Rüther (40.) zur 1:0-Führung für Gievenbeck.

Wattenscheid kam mit viel Wut im Bauch aus der Pause und drückte auf den Ausgleich. Fynn Broos (60.) wurde auf kurzer Distanz angespielt, drehte sich im Fünfer intelligent um die eigene Achse und zwang den Keeper des 1. FC Gievenbeck zur Glanztat. Den Nachschuss setzte Robert Nnaji über das Gehäuse.

Dann aber fiel endlich der verdiente Ausgleichstreffer - 66. Minute: Ein schnell ausgeführter Einwurf gelangte zu Nnaji, der für Nico Buckmaier gekommen war, der fackelte nicht lange und schoss per Distanschuss das 1:1 für die SGW!

In der Schlussphase entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Beide Mannschaften wollten den Dreier. Gievenbeck war dem Sieg jedoch näher. 80. Minute: Martin beschäftigte an der Strafraum-Kante zwei Wattenscheider Verteidiger, legte sich das Spielgerät auf den starken Linken und zwang 09-Keeper Lenuweit zur nächsten tollen Parade. Am Ende blieb es bei einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden.