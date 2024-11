Rot Weiss Ahlen hatte sich als Absteiger zu diesem Zeitpunkt der Oberliga-Westfalen-Saison eine bessere Ausgangslage ausgerechnet. Das bestätigt auch der spielende Sportchef.

Vier Siege, fünf Unentschieden, vier Niederlagen: 17 Punkte nach 13 Spielen. Rot Weiss Ahlen kann als ambitionierter Klub mit dieser Bilanz nach einem Drittel der Saison nicht zufrieden sein.

"Das sind wir auch nicht", betont Luka Tankulic. Es gibt aber ein "Aber", wie der Sportchef, der auch noch Spieler ist, weiter erklärt: "Sportlich können wir nicht zufrieden sein. Aber eine Saison ist auch immer eine Entwicklung. Und seit dem Erkenschwick-Spiel ist diese auf jeden Fall zu erkennen. Wir steuern schon in die richtige Richtung und das macht uns Hoffnung für den weiteren Saisonverlauf. Bislang ist es uns verwehrt geblieben, in den sogenannten Flow zu kommen. Wenn wir mal in diesen kommen, dann können wir vielleicht auch noch einmal weiter oben anklopfen."

Das soll auch alles mit Björn Joppe gelingen, wie Tankulic betont: "Zu diesem Zeitpunkt der Saison gibt es bei uns keine Trainerdiskussion."

Woran liegt es, dass die Ahlener bis dato nur vier Siege - an Spieltag 1, 4, 7 und 10 - eingefahren haben?

Eigentlich ist das nicht sehr verantwortungsvoll, was ich mit meinem Knie mache. Aber es macht mir immer noch sehr viel Spaß und ich kann der Mannschaft immer noch helfen Luka Tankulic

Die Antwort von Tankulic lautet: "Unsere Konstanz ist die Unbeständigkeit. Das sieht man ja auch an den Spieltagen, wann wir unsere Dreier geholt haben. Wir wechseln uns mit Siegen, Unentschieden und Niederlagen ab. Das kann so nicht weitergehen. Wir müssen da besser werden. Allen voran, wenn es darum geht nicht in Rückstand zu geraten. Unser Spiel beginnt gefühlt erst nach 15 Minuten, weil wir zuvor schon in Rückstand geraten. Aber auch das ist irgendwo ein Lernprozess."

Der 33-jährige Tankulic, der bislang in neun Spielen (kein Tor, zwei Vorlagen) zum Einsatz kam, spielt nicht mehr, wie gewohnt, auf der Zehner-, sondern auf der Sechser-Position. Und das auch nur solange das lädierte Knie mitmacht. "Eigentlich ist das nicht sehr verantwortungsvoll, was ich mit meinem Knie mache. Aber es macht mir immer noch sehr viel Spaß und ich kann der Mannschaft immer noch helfen", erklärt Tankulic, der eventuell im Winter noch etwas korrigieren wird.

"Da muss man dann nach der Bestandsaufnahme schauen, wo wir uns noch verbessern können und was auf den Markt möglich ist", ergänzt er.