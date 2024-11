Der ETB Schwarz-Weiß Essen spielt eine erfolgreiche Oberliga-Niederrhein-Saison. Platz zwei steht zu Buche. Auch dank der Defensive.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat eine turbulente Woche hinter sich. Der überraschende Rücktritt von Erfolgstrainer Damian Apfeld schlug am Uhlenkrug wie eine Bombe ein. Julian Stöhr, Apfelds bisheriger Co-Trainer, übernahm.

Und: Die Mannschaft schüttelte sich unter der Woche und fokussierte sich wieder auf das Wesentliche. Das Ergebnis: ein Sieg zum Stöhr-Debüt gegen Ratingen (4:2). Und weil alle Konkurrenten für den ETB spielten, rangiert dieser nach 13 Spieltagen mit nur zwei Zählern Rückstand auf Spitzenreiter Schonnebeck auf Platz zwei.

Mit nur 14 Gegentoren besitzen die Schwarz-Weißen die drittbeste Defensive - nur Schonnebeck und SSVg Velbert mit jeweils elf Gegentreffern sind noch besser - der Oberliga Niederrhein. Und da wären wir schon beim Thema.

Die Abwehr um Kapitän Frederik Lach und das defensive Mittelfeld um Leader Nico Lucas sowie allen voran Torwart Ryan Valentine sind das Prunkstück des ETB. Das hat natürlich auch die Konkurrenz, in diesem Fall die höherklassige, mitbekommen. Am vergangenen Sonntag waren mit Torwarttrainer Manuel Lenz und Co-Trainer Slawo Freier auch zwei Mitarbeiter von Rot-Weiss Essen vor Ort. Das Objekt der Begierde: Valentine.

Doch nicht nur RWE zeigt nach RS-Informationen Interesse an dem 1,88 Meter großen Schlussmann. Rot-Weiß Oberhausen war schon in der Vergangenheit dran und ist weiterhin interessiert. Zudem haben auch die U23-Mannschaften von Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach auf den amerikanischen Schnapper, dessen Vertrag im Sommer 2025 ausläuft, ein Auge geworfen. Bleibt abzuwarten, wer das Rennen um den begehrten Valentine macht.

Ex-Trainer Apfeld war es, der den 20-jährigen Keeper im Sommer 2023 an den Uhlenkrug lockte. Oder besser gesagt: Valentine wurde Apfeld angeboten. Dieser lud ihn zum Probetraining ein und nach nur einer Einheit war klar: Der ETB will den US-Boy aus Kalifornien unter Vertrag nehmen. Zu dieser Zeit hatte er noch in der U19 des VfB Hilden gespielt. Apfeld hatte Valentine auf den Pressekonferenzen nach den Spielen immer wieder gelobt. Kein Wunder: Schließlich kassierte Valentine in 28 Pflichtspielen für den ETB gerade einmal 32 Gegentore und spielte zehnmal zu Null.

Kai Heutger, Torwarttrainer des ETB, kann über das Torwart-Talent auch nur positiv berichten: "Ryan ist ein sehr junges Allround-Talent. Er ist technisch sehr gut ausgebildet, extremst ehrgeizig und sehr reflektiert. Er will jeden Tag dazulernen und lernt auch extrem schnell. Zudem ist er aus meiner Sicht für sein Alter sehr gelassen, manchmal vielleicht zu sehr. Ich glaube, dass da bei ihm noch eine Menge möglich ist und das Arbeiten mit ihm macht mir als Torwarttrainer sehr viel Spaß, weil sich der Junge einfach jeden Tag verbessern will."

Aus dem Süden in den Norden der Stadt? Vielleicht entscheidet sich Valentine ja für einen Verbleib in Essen, dann dürfte RWE-Torwarttrainer Lenz ab dem 1. Juli 2025 mit Valentine arbeiten.