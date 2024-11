Der 13. Spieltag der Oberliga Niederrhein hielt einige Überraschungen parat: Viele Außenseiter holten Punkte gegen die favorisierten Top-Teams.

Der 13. Spieltag stellte die Verhältnisse der Oberliga Niederrhein völlig auf den Kopf: Die Top-Mannschaften ließen gegen die Kellerkinder überraschend Punkte liegen.

Den Sonntag (3.11) eröffnete das Duell der neuen Trainer: Der ETB Schwarz-Weiß Essen traf im ersten Spiel nach dem Rücktritt von Damian Apfeld mit Neu-Trainer Julian Stöhr auf Germania Ratingen, die sich jüngst von Christian Dorda getrennt hatten - Peter Radojewski übernahm die Geschicke von Ratingen.

Lukas Korytowski traf per Kopf zur Führung für den ETB (19.), doch binnen weniger Minuten drehte Ratingen den Rückstand: Ein Traumtor von Zissis Alexandris sorgte für den Ausgleich (22.), Sven Kreyer brachte die Gäste dann mit 2:1 in Führung. Kurz vor der Pause traf Niko Bosnjak zum 2:2-Halbzeitstand. Mit seinem fünften Saisontreffer war es Felix Geisler, der den ETB erstmals in Führung brachte (73.). Ratingen erholte sich davon nicht mehr - in der Nachspielzeit machte Guiliano Zimmerling den Deckel drauf.

Damit macht der ETB Druck auf die SpVg Schonnebeck: Denn etwas überraschend gelang es dem 1. FC Kleve, gegen den Spitzenreiter einen Punkt zu entführen. Das Spiel endete torlos. Der Nachbar vom ETB Schwarz-Weiß Essen hängt der SpVg nun im Nacken - nur noch zwei Punkte trennen die beiden Essener Teams.

Auch der TSV Meerbusch überraschte - mit einem 1:0-Auswärtssieg beim favorisierten VfB Homberg durch einen Treffer in der Nachspielzeit von Bojan Potnar holte der TSV wichtige drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Da ist er, der lang ersehnte erste Dreier der Saison für Schlusslicht Niederwenigern. Die Sportfreunde bezwangen den SC Union Nettetal mit 3:1 und vergrößerten damit die Krise von Nettetal, die nun schon zum vierten Mal in Folge verloren.

Auch bei der Begegnung zwischen dem TVD Velbert und dem VfB Hilden überraschte der Außenseiter. Hilden kann sich glücklich schätzen, durch einen Last-Minute-Treffer zum 2:2-Endstand überhaupt noch etwas Zählbares aus Velbert beim taumelnden TVD mitgenommen zu haben.

Der 1. FC Monheim konnte ebenfalls den Favoriten, den Gast vom SC St. Tönis, ärgern. Mit dem 2:1-Sieg über St. Tönis gelang der dritte Sieg in Serie - für die abstiegsgefährdeten Monheimer Big Points im Kampf um die Ligazugehörigkeit. Ein Auf und Ab erlebte der Mülheimer FC gegen den SV Sonsbeck. Die Mülheimer bewiesen im heimischen Ruhrstadion Moral, kämpften sich nach einem 0:2-Rückstand zurück in die Partie und glichen aus. Doch dann der späte Nackenschlag: Sonsbeck traf in der Nachspielzeit zum 3:2 - eine bittere Niederlage für den Mülheimer FC.

Bereits am Samstag (2.11) musste die SSVg Velbert, die bis zum elften Spieltag noch ungeschlagen war, die zweite Saisonniederlage einsteckten. Gegen den SV Biemenhorst setzte es auswärts in Bocholt eine 0:2-Niederlage. Damit ließ Velbert gegen den Aufsteiger wichtige Punkte im Rennen um den Aufstieg liegen.