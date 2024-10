Nicht nur für die Sportfreunde Siegen läuft es aktuell gut in der Oberliga, auch ein prominenter Neuzugang schlug auf Anhieb ein.

Ende September berichtete RevierSport von einem Transfercoup der Sportfreunde Siegen: Der Oberligist sicherte sich die Dienste von Shaibou Oubeyapwa. Mit 17 Drittliga-Partien (ein Tor, zwei Vorlagen) und 145 Regionalliga-West-Spielen (23 Tore, 43 Vorlagen) ist der 31-Jährige einer der erfahrensten Akteure im Kader.

Zuletzt schaffte er mit Preußen Münster den Durchmarsch von der Regionalliga West bis in die 2. Bundesliga. Davor spielte der 1,70-Meter-Mann vier Jahre lang für Rot-Weiß Oberhausen.

Seit knapp fünf Wochen schnürt "Junior", wie der pfeilschnelle Außenstürmer genannt wird, nun die Schuhe in der Oberliga. So viel vorweg: Oubeyapwa geht bislang mit starken Leistungen voran und ist einer der Führungsspieler von Erfolgstrainer Thorsten Nehrbauer. Die Sportfreunde stehen in der Oberliga Westfalen mit 23 Punkten nach elf Partien auf dem zweiten Tabellenplatz und konnten sich zudem für das Westfalenpokal-Viertelfinale qualifizieren. Dort wartet am 13. November der Regionalligist FC Gütersloh.

Und auch die persönliche Bilanz von Oubeyapwa kann sich mehr als sehen lassen: Fünf Pflichtspiele, drei Tore und vier Vorlagen. Beim jüngsten 6:0-Erfolg gegen Concordia Wiemelhausen steuerte er zwei Tore sowie zwei Assists bei. Kein Wunder, dass der Routinier mit seinem Start zufrieden ist.

"Ich wurde herzlich und offen aufgenommen. Wir haben wirklich super Charaktere im Team und das ging alles deshalb sehr schnell. Seit dem Spiel gegen Erkenschwick konnte ich glücklicherweise mit Toren und Vorlagen auch immer einen Beitrag zu unserem Erfolg leisten. Der Start verlief gut und der Trend ist positiv. Persönlich bin ich einfach nur happy, dass ich wieder unter Wettkampfbedingungen Fußballspielen darf. Zwar bin ich noch nicht ganz bei 100 Prozent, aber es geht Woche für Woche voran", betonte Oubeyapwa gegenüber RevierSport.

Über die aktuelle Tabellenkonstellation sagte der letztjährige Drittliga-Spieler: "Für einen Oberligisten hat dieser Verein eine gewisse Wucht. Wenn die Ergebnisse stimmen, dann kann in Siegen etwas entfacht werden und entstehen. Wir sind jetzt oben dabei, müssen aber demütig bleiben. Ich möchte mit Leistung vorangehen und der Mannschaft weiterhelfen. Wir wissen aber auch, dass die Gegner von oben in den kommenden Wochen noch auf uns zukommen. Aber klar: Es kann gerne so weitergehen."

Bis zur Winterpause spielt die Nehrbauer-Elf noch gegen alle Top-7-Teams aus der Oberliga Westfalen. Diese Partien werden richtungsweisend dafür sein, ob Siegen weiter von der Rückkehr in die Regionalliga West träumen kann. Zuletzt war der Oberligist 2016/17 in dieser Spielklasse aktiv.