Die Spielvereinigung Schonnebeck führt die Oberliga-Tabelle an und träumt von der Regionalliga. Die Aufgaben werden immer mehr - auch für das Team hinter der Mannschaft.

Mit Mario Klinger verstärkt sich die Spielvereinigung Schonnebeck diesmal nicht im sportlichen Bereich, sondern im Bereich Sponsoring und Marketing. Das gab der Oberliga-Niederrhein-Tabellenführer am Donnerstag, 31. Oktober 2024, bekannt.

Der 37-jährige Ex-Profi war zuletzt Co-Trainer beim Bezirksligisten Vogelheimer SV und wechselt nun als Funktionär nach Schonnebeck. Somit sind Vater Dietmar und Sohn Mario Klinger nun auch am Schetters Busch vereint. Denn mit Beginn der Saison stellte die Spielvereinigung auch Vater Dietmar vor. Dieser ist für die Geschicke im Scouting zuständig, sein Sohn Mario nun für den Vertrieb.

Bereits am vergangenen Freitagabend war der gebürtige Essener Klinger im Rahmen des Heimspiels gegen die Sportfreunde Niederwenigern (3:0) eifrig damit beschäftigt sich bei aktuellen, sowie möglichen neuen Sponsoren vorzustellen.

"Ich freue mich sehr, ab sofort die Spielvereinigung Schonnebeck im Bereich des Vertriebs zu unterstützen. Die Gespräche im Vorfeld waren nicht nur konstruktiv, sondern auch äußerst angenehm. Ich bin dankbar für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird", sagt der Neuzugang, der als Spieler unter anderem für Klubs wie Rot-Weiss Essen, 1. FC Kaiserslautern, Eintracht Trier und Rot-Weiß Oberhausen auflief, und in seiner Karriere immerhin 26 Spiele in der 2. Bundesliga bestritten hat.

Zudem verbuchte er 66 Spiele in der 3. Liga und absolvierte 96 Begegnungen in der Regionalliga.

Mit Mario Klinger gewinnen wir eine Persönlichkeit, die im Fußball sehr gut vernetzt ist und reichlich an Erfahrung aus seiner Profizeit mitbringt. Er wird uns mit seinen Kontakten und Know How als selbstständiger Unternehmer im Bereich Marketing und Sponsoring unterstützen. Frank Isert, erster Vorsitzender

Klinger sagt: "Als Essener Junge kenne ich die Spielvereinigung Schonnebeck natürlich schon sehr lange und habe die beeindruckende Entwicklung des Vereins immer mit großem Interesse verfolgt. Nun bin ich froh ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein und will mein Bestes geben, aktiv unsere Zukunft mitzugestalten. Ich freue mich auf die kommende Zusammenarbeit und darauf, unsere gemeinsamen Ziele voranzutreiben."

Auch Frank Isert, 1. Vorsitzender der Schonnebecker Fußballabteilung, ist froh, dass die Gespräche mit Klinger erfolgreich waren: "Mit Mario Klinger gewinnen wir eine Persönlichkeit, die im Fußball sehr gut vernetzt ist und reichlich an Erfahrung aus seiner Profizeit mitbringt. Er wird uns mit seinen Kontakten und Know How als selbstständiger Unternehmer im Bereich Marketing und Sponsoring unterstützen. Bei den ersten Gesprächen hatten wir schnell den sogenannten gemeinsamen Nenner gefunden. Da die Aufgaben sehr herausfordernd seien werden, freuen wir uns Mario im Schwalbennest begrüßen zu dürfen."