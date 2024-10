In der Oberliga Niederrhein gab es an der Spitze einige Patzer, im Keller drohen die SF Niederwenigern schon früh den Anschluss zu verlieren.

Bereits am Freitag eröffneten der SV Biemenhorst und die SF Baumberg den elften Spieltag der Oberliga Niederrhein - man trennte sich 1:1. Im Topspiel am Samstag konnte der VfB Homberg die SSVg Velbert mit 2:0 besiegen - es war die erste Niederlage der Velberter in der laufenden Saison.

Und sie sollten nicht das einzige Spitzenteam bleiben, das seine erste Saisonniederlage einstecken musste. Denn am Sonntag erwischte es auch den bisher so souveränen Spitzenreiter SpVg Schonnebeck. Die Essener verloren beim SC St. Tönis mit 0:2. Julian Andres Suaterna Florez traf vor der Pause zum 1:0, nach dem Wechsel legte Daiki Kamo nach.

Die Pleite des Spitzenreiters war die große Chance des ETB SW Essen, auf einen Zähler an Schonnebeck ranzukommen. Doch nach der Pleite unter der Woche bei der SSVg Velbert verlor der ETB auch das Heimspiel gegen den VfB Hilden mit 1:2.

Und dabei gab es die frühe Führung durch Umut Yildiz, doch ein Doppelpack von Hildens Shadrak Kapi Dombe ließ die Gäste jubeln. Schonnebeck verloren, der ETB verloren und Velbert verloren. Damit sind Homberg und Hilden die großen Gewinner des Spieltags an der Spitze. Die Homberger, die noch eine Partie weniger ausgetragen haben, können aus eigener Kraft am Mittwoch auf Platz eins springen, wenn die Partie beim SV Sonsbeck ansteht (19:30 Uhr).

Während oben alles enger beieinander ist, verliert der Aufsteiger aus Niederwenigern am Ende der Tabelle so langsam schon den Anschluss. Auch beim FC Büderich gab es beim 1:4 nichts zu holen. Damit bleiben die Sportfreunde ohne Sieg und mit nur drei Punkten auf der Habenseite Letzter.

Big Points im Abstiegskampf sammelte der 1. FC Monheim, der den TSV Meerbusch mit 2:0 bezwingen konnte. Einen Überraschungssieg gab es zudem für den 1. FC Kleve. Die Schwanenstädter schlugen Ratingen 04/19 mit 2:1 und sprangen von einem Abstiegsplatz.

Ratingen, so ambitioniert in die Saison gestartet, hat weiter neun Punkte Rückstand auf die Spitze. In weiteren Partien verlor der TVD Velbert gegen den SV Sonsbeck mit 0:2 und der Mülheimer FC besiegte Nettetal mit 2:0.