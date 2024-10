Der VfL Bochum II behauptet durch ein 1:1 gegen den 1. FC Gievenbeck die Tabellenspitze in der Oberliga Westfalen. Die Entwicklung freut auch Trainer Heiko Butscher.

Der VfL Bochum II bleibt auch im achten Spiel in Folge in der Oberliga Westfalen ungeschlagen - und so auch an der Tabellenspitze. Das Spitzenspiel gegen den 1. FC Gievenbeck endete mit 1:1 (0:0). VfL-Trainer Heiko Butscher sah „insgesamt wieder ein sehr gutes Oberliga-Spiel mit zwei sehr guten Mannschaften“. Gievenbeck verlangte den Bochumern alles ab.

Und so gab es gar nicht so viel, worüber sich Butscher nach dem Spiel ärgern konnte. Wirklicher Ärger sprach auch nicht aus ihm, als er auf das Manko seines Teams kam: „Das war bei uns die Chancenverwertung.“ Drei, vier hochprozentige Chancen ließ der VfL ungenutzt. So blieb das Tor des eingewechselten Tolga Özdemir der einige Bochumer Treffer des Tages (71.).

Die Führung hatte allerdings nur kurz Bestand. Beinahe im direkten Gegenzug erzielte Hannes John per Kopf das 1:1 (74.). „Der Ausgleich kann mal passieren. Das war gut herausgespielt“, sagte Butscher. „Wir haben dann alles investiert, aber es hat leider nicht gereicht. Ich bin trotzdem sehr zufrieden mit der Mannschaft, wie sie das Spiel angenommen hat. Wir waren sehr variabel und haben sehr viele gute Möglichkeiten herausgespielt.“

Dabei konnte der VfL Bochum II personell nicht gerade aus dem Vollen schöpfen. Neben Butscher saßen gerade einmal drei Feldspieler auf der Bank, die zwar alle zum Einsatz kamen, aber bei weitem nicht alle topfit waren. „Wir hatten heute einen sehr kleinen Kader. Es war in Ordnung, wir hadern nicht lange“, sagte der VfL-Trainer.

Als einzige Unterstützung „von oben“ war Lennart Koerdt mit nach Gievenbeck gereist. „Die Jungs haben das aber auch so gut gemacht. Von der Einstellung war das tiptopp. Die Mannschaft entwickelt sich gut weiter“, meinte Butscher.

Trotz der nun schon acht Spiele andauernden Serie ohne Niederlage „bleiben wir bescheiden“, erklärte Butscher. „Die Mannschaft macht Spaß.“ Am kommenden Wochenende hat der VfL Bochum spielfrei. Danach geht es gegen mit einem Heimspiel gegen den Regionalliga-Absteiger SV Lippstadt weiter (19. Oktober, 16.30 Uhr). (mit gp)

So spielten sie:

Gievenbeck: Eschhaus – Beil, Diezemann (46. Rüschenschmidt-Sickmann), Mende, Röhe – Conze, John, Muja (88. Rüther) – Fallbrock (72. Sikorski), Martin, Wiethölter (91. Trepper)

VfL: Rölleke – Bernsdorf, Tasic, Hülsenbusch – Koerdt, Holtkamp, Dreca, Grote, Njike Nana (90. Zajkowski) – Heuser (66. Özdemir), Dreca (86. Erdelkamp)

Tore: 0:1 Özdemir (71.), 1:1 John (74.)

Zuschauer: 250

Schiedsrichter: Inan Bulut