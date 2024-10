Samed Yesil galt einst als großes Talent im deutschen Fußball. Dem Profitum hat er nun den Rücken gekehrt. Sein Glück hat er dennoch gefunden.

Die ganz große Fußball-Bühne hat Samed Yesil nun schon einige Jahre hinter sich gelassen. Der ehemalige Profi von Bayer Leverkusen und des FC Liverpool hat seine sportliche Heimat mittlerweile in der Kreisliga in Krefeld gefunden. Nachdem er in der vergangenen Saison noch für den CSV Marathon Krefeld spielte und dort den Aufstieg in die Bezirksliga mit einleitete, geht er jetzt für Anadolu Türkspor Krefeld II in der Kreisliga B auf Torejagd.

Und das tut der 30-Jährige nun schon zu Beginn der Saison mit einer Regelmäßigkeit, die Staunen lässt. An den ersten sieben Spieltagen erzielte er schon 27 Treffer – weitere dürften hinzukommen. "Wenn man glücklich und zufrieden ist, dann bringt man auch seine Leistung", erklärte er im Interview mit dem Portal "fussball.de".

Tore zu erzielen, gehört zu den Grundtugenden, die er sich selbst auferlegt hat. "Seit ich Fußball spiele, wollte ich in jeder Liga im Schnitt mindestens einen Treffer pro Spiel erzielen. In dieser Saison haben wir insgesamt 30 Spiele, was bedeutet, dass ich meine Ziele nach oben korrigieren muss", sagte er. "Im Freundeskreis wird bereits darüber gesprochen, dass ich die Marke von 100 Toren knacken könnte, aber mindestens 80 Tore schaffen sollte."

Diese Tore sind für den Offensivspieler ein schönes Beiwerk. Noch vor nicht allzu langer Zeit stand er noch in der Oberliga Niederrhein für Germania Ratingen 04/19 und den VfB Homberg in der Regionalliga West auf dem Platz. Das ist aber Geschichte. Viermal die Woche zu trainieren, kommt für ihn nicht mehr infrage. Dadurch habe er viel Zeit mit seinem Sohn verpasst, "diesen Fehler wollte ich bei meinem einjährigen Sohn Aras nicht wiederholen", erklärte er.

Von der fünften in die neunte Liga. Aus dem Profisport in die Amateurklasse. Als einen Rückschritt empfindet Yesil das alles nicht. "'Wie kann man nur so abstürzen', musste ich mir tatsächlich schon von einigen Zuschauern anhören", berichtet er. "Ob ich nun in der Kreisliga B oder Regionalliga spiele, ist mir persönlich egal. Hauptsache, ich habe den Spaß am Fußball zurückgewonnen."

Auch wenn sich Yesil komplett in den Dienst seiner neuen Mannschaft stellt, ohne Ziele geht er nicht durch die Saison. "2027 feiert der Verein sein 50-jähriges Jubiläum, ich will bis dahin den Aufstieg in die Bezirksliga realisieren." Mit seinen Toren kann er da bestens mithelfen.