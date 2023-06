In Krefeld: A-Ligist verstärkt sich mit einem ehemaligen Profi-Stürmer

Dem CSV Marathon Krefeld ist ein Transfercoup gelungen. Der A-Ligist gab die Verpflichtung eines ehemaligen Profi-Stürmers bekannt, der auch einen Vertrag in Liverpool besaß.

Der CSV Marathon Krefeld hat einen dicken Fisch an Land gezogen - oder man könnte auch sagen: Samed Yesil zieht mal wieder weiter.

Denn der Ex-Profi, dem einst so eine große Karriere prognostiziert wurde, wechselt diesmal vom aktuellen Oberligisten Ratingen 04/19 in die Kreisliga A.

"Für diesen Wechsel hat natürlich auch meine private Verbindung zu Samed gesorgt. Er ist mein Freund, sonst würde er ja nie in die Kreisliga wechseln. Er ist 29 Jahre alt und könnte noch weitaus höher spielen. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass wir ihn von unserem Projekt begeistern konnten", erzählt CSV-Trainer Onur Özkaya, der einst selbst für den KFC Uerdingen spielte, gegenüber RevierSport.

Der CSV Marathon ist ein sehr alter Klub. Die Gründung liegt über 100 Jahre, im Jahr 1910, zurück. Özkaya und Co. versuchen diesen Traditionsverein wieder aufzupäppeln. "Wir werden in knapp zwei Jahren wohl eine der schönsten Anlagen in der Stadt belegen. An der Gladbacher Straße entsteht eine Top-Anlage mit zwei Rasenplätzen. Im September 2023 ist der Baubeginn. Wenn alles gut läuft, dann sind die Arbeiten in 18 Monaten abgeschlossen. Vielleicht auch etwas früher. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eine hoffentlich erfolgreiche Zukunft", sagt Özkaya.

Und was sind die Ziele für die nächste Saison? Özkaya betont: "Wenn man einen Samed Yesil für die Kreisliga A verpflichtet, dann liegt das Ziel auf der Hand: Wir wollen in die Bezirksliga aufsteigen."

Samed Yesil besaß einst einen Vierjahresvertrag beim FC Liverpool

Yesil hat in der abgelaufenen Oberliga-Saison in 30 Einsätzen vier Treffer erzielt und drei weitere Tore vorbereitet. Doch in seiner Vita machen ganz andere Zahlen einen großen Eindruck. Der gebürtige Düsseldorfer kam schließlich nicht nur 34 Mal für die deutschen Jugendnationalmannschaften zum Einsatz, sondern stand zwischen 2012 und 2016 beim FC Liverpool unter Vertrag.

Beim englischen Topklub kam Yesil zu 20 Einsätzen in der U23, zweimal bei der ersten Mannschaft im League-Cup. Auf seinen Stationen in Deutschland (Bayer Leverkusen), der Schweiz (FC Luzern) und Griechenland (Panionios Athen) kam er insgesamt zu 44 Einsätzen in den höchsten Profiklassen. Zwei Kreuzbandrisse verhinderten wohl, dass Yesil nicht im Profifußball spielt, sondern ab dem 1. Juli für CSV Marathon Krefeld in der Kreisliga A auf Torjagd gehen wird.