Mit dem 8:1-Erfolg gegen die Sportfreunde Baumberg baut die SpVg Schonnebeck die Siegeserie in der Oberliga Niederrhein auf sechs Spiele aus.

Die SpVg Schonnebeck wollte die Serie von sieben ungeschlagenen Spielen in der Oberliga Niederrhein auch gegen die Sportfreunde Baumberg ausbauen. Mit Erfolg: Die Mannschaft von Trainer Dirk Tönnies gewann das Duell mit 8:1.

Auch wenn die Sportfreunde Baumberg bislang im unteren Tabellenmittelfeld zu finden sind (acht Spiele, sieben Punkte, Platz zwölf), kam keineswegs eine Schießbude der Liga nach Schonnebeck. Die Baumberger sind Vorjahresmeister und verpassten nur aufgrund infrastruktureller Auflagen den Aufstieg in die Regionalliga. Nach einem schwachen Saisonstart gab es für die Baumberger auch in Schonnebeck nichts zu holen.

Durch den 8:1-Erfolg sicherten sich die Schonnebecker mindestens für einen weiteren Spieltag die Tabellenführung. Da auch Hauptverfolger ETB Schwarz-Weiß Essen gewinnen konnte, beträgt der Vorsprung weiterhin drei Punkte.

Schon früh in der Partie konnte der im Fokus stehende Arne Wessels mit drei Toren in 15 Minuten die Partie vorentscheiden. Insgesamt folgten nach einem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer fünf weitere Treffer.

Dementsprechend zufrieden zeigte sich Tönnies nach dem Spiel: 'Der absolute Wahnsinn, was die Jungs erneut abgezogen haben. Ich kann das gar nicht in Worte fassen, was die Jungs hier momentan abliefern. Da fehlen mir die Superlative. Wir standen erneut sehr kompakt hinten und hatten allgemein eine gute Balance. So ein Ergebnis gegen den Vorjahresmeister: Da braucht man nicht viel drüber zu sagen.“

Entscheidend für Tönnies war vor allem der Beginn der Partie: „Diese frühe Führung war natürlich enorm wichtig. Man bekommt Selbstvertrauen und lenkt die Partie bereits in die richtige Richtung,“ erklärt Tönnies die Bedeutung einer solchen Führung.

Neben der Führung und noch mehr Selbstvertrauen hat das schnelle 1:0 für den 50-Jährigen noch mehr mit sich gebracht: „Baumberg hat zu Beginn mit einer Fünferkette agiert. Durch so eine frühe Führung muss der Gegner immer auch ein Stück weit aufmachen. Das spielt uns natürlich in die Karten, wenn die schnellen Jungs vorne durch mehr Räume ins Tempo kommen können.“

Über die erneuten Matchwinner Arne Wessels (vier Tore, drei Vorlagen) und Conor Tönnies (zwei Tore) wollte der 50-Jährige gar nicht explizit sprechen: „Mir ist es eigentlich schon zu viel, was über die beiden gesprochen wird. Die Mannschaft hat den Erfolg und nicht nur die beiden. Sie funktionieren auch nur, weil sie eine intakte Mannschaft um sich herum haben und auch ältere und erfahrene Spieler die beiden leiten.“