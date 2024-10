Die Spielvereinigung Erkenschwick hat aktuell einige verletzte Spieler zu verzeichnen und legte noch einmal mit einem vereinslosen Akteur nach - einem erfahrenen Ex-Profi.

Mit Ole Overhoff (Syndesmosebandriss), Kapitän Philip Breilmann (Kreuzbandriss), Dzenan Pilica (Muskelbündelriss), Christian Warnat (Schädigung des Fußwurzelknochen), Kiyan Gilani (Muskelfaserriss), Leon Bachmann (Bauchmuskelzerrung) und Fabrizio Fili (Außenbandriss) muss Magnus Niemöller, Trainer der Spielvereinigung Erkenschwick, noch einige Wochen, in einigen Fällen auch Monate, auf viele wichtige Spieler verzichten. Zu viel des Guten für die "Schwicker"!

Der Verein entschied sich noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv zu werden und verpflichtete mit Aaron Berzel einen erfahrenen Ex-Prof.

Der 32-Jährige, der sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der Sechser-Position eingesetzt werden kann, war seit über einem Jahr vereinslos. Nach seinem Vertragsende im Juli 2023 bei Rot-Weiß Oberhausen war Berzel ohne neuen Klub.

Der Kontakt zu Erkenschwick bestand aber schon seit längerer Zeit. Schließlich lebt Berzel in der Honermann-Siedlung im Städte-Dreieck Oer-Erkenschwick/Marl/Recklinghausen. Fahrtzeit zum Stimberg-Stadion: Keine Viertelstunde.

"Wir freuen uns auf einen ganz tollen Spieler. Er kann sich auch auf eine tolle Mannschaft freuen. Aaron bringt viel Erfahrung mit und wird uns bereichern. Wir standen schon einmal im Winter im Kontakt. Da hat es aber nicht geklappt. Umso mehr freuen wir uns, dass er sein Comeback nun in diesem Herbst in Erkenschwick angehen kann", erklärte Niemöller gegenüber RevierSport.

Berzel, der im Winter 2022 bei Rot-Weiss Essen ein Probetraining absolviert, aber nicht gänzlich überzeugen konnte, unterschrieb letztendlich beim SC Verl. Ein Jahr später, im Winter 2023, folgte der Wechsel zu RWO. Für Verl absolvierte der gebürtige Heidelberger 16, für Oberhausen zwei Spiele.

Aaron Berzel: Bei vielen Traditionsklubs unter Vertrag gewesen

Zuvor stand er bei Viktoria Köln, Türkgücü München, 1860 München, Darmstadt 98, SV Babelsberg, Holstein Kiel und Preußen Münster unter Vertrag und wurde in der Jugend der TSG 1899 Hoffenheim sowie dem VfL Wolfsburg ausgebildet. Die meisten Spiele bestritt er in seiner Karriere für 1860 München - 80 an der Zahl. In der 3. kommt Berzel auf 149 Einsätze, in der 4. Liga 86 Begegnungen. Hinzu kommen drei Partien in der 2. Bundesliga. Demnächst folgen dann Oberliga-Westfalen-Spiele für die Spielvereinigung Erkenschwick.