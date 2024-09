Der ETB Schwarz-Weiß Essen reist am Samstag (28. September, 16 Uhr) nach Monheim. Die Sportfreunde Baumberg warten als Gegner.

Vier Siege in Folge holte der ETB Schwarz-Weiß Essen in den letzten Wochen. Zählt man den Einzug ins Niederrheinpokal-Achtelfinale dazu, dann waren es sogar fünf Pflichtspiel-Erfolge in Serie. Kurzum: Es läuft bei den "Lackschuhen"!

Am Samstag (28. September, 16 Uhr) gastiert der formstarke ETB beim Vorjahresmeister Sportfreunde Baumberg.

Und: Mit einem weiteren Dreier könnte der ETB zumindest über Nacht mit Tabellenführer Spielvereinigung Schonnebeck - erst am Sonntag (29. September, 15 Uhr) im Einsatz - gleichziehen.

Aber der ETB ist gewarnt: Nach einem schlechten Saisonstart hat sich Baumberg gefangen und zuletzt zwei Siege eingefahren. Das weiß auch Damian Apfeld.

Wir müssen am Samstag alles raushauen und in jeglicher Hinsicht am Limit agieren, um in Baumberg drei Punkte zu holen. Das ist ganz klar unser Ziel. Unser Selbstvertrauen ist groß, denn wir befinden uns auch seit Wochen im Flow. Wir werden in Baumberg hart arbeiten und wollen uns dann auch belohnen Damian Apfeld

"Es ist für uns eine schwere Auswärtshürde am Samstag in Baumberg. Sie haben einen Kader, der mit extrem vielen Hochkarätern und hoher individueller Qualität gespickt ist. Das konnte man auch an der Meisterschaft in der letzten Saison sehen. Einige Leistungsträger sind gegangen, aber sie haben sehr gute und erfahrene Spieler neu verpflichtet. Der Start war von Baumberg nicht ganz so gut, aber in den letzten beiden Spielen haben sie sich stabilisiert. Wir werden auf eine Mannschaft treffen, die wieder im Flow ist", sagt Apfeld.

Weiterhin muss der schwarz-weiße Cheftrainer auf Spieler wie Guiliano Zimmerling, Nils Verwold, Armen Shavershyan, Denzel Oteng Adjei, Florian Usein, Prince Kimbakidila und Christian Gojani verzichten. Dagegen ist Kapitän Frederik Lack wieder fit.

