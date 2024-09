Mülheimer FC: Vor Duell gegen Aufsteiger - so bewertet Trainer Ahmet Inal den Auftakt

Der Mülheimer FC ist durchwachsen in die Oberliga Niederrhein gestartet. Nach einem wichtigen Sieg gegen den TVD Velbert hofft Trainer Ahmet Inal auf eine Siegesserie seiner Mannschaft.

Auf einen Sieg des Mülheimer FC zum Auftakt gegen den 1. FC Kleve folgten zuletzt drei Niederlagen in der Oberliga Niederrhein, ehe die Mannschaft von Ahmet Inal am vergangenen Sonntag gegen den TVD Velbert die nächsten drei Punkte feiern konnte. Nach fünf Spieltagen steht die Mannschaft nun, mit sechs Punkten, auf dem zehnten Tabellenplatz.

Auch aufgrund des letzten Sieges zeigt sich Inal grundsätzlich zufrieden mit dem Saisonstart seiner Mannschaft: „Es ist natürlich noch zu früh, um etwas endgültig zu bewerten, aber grundsätzlich war es ein ordentlicher Auftakt. Wir haben spielerisch oft gute Leistungen gezeigt und hätten auch mehr Punkte verdient gehabt. Auch unsere Niederlagen waren meistens knapp und hätten genauso gut anders ausgehen können.“

Grund für diese positive Einschätzung des Saisonstarts ist auch das ausgeschriebene Saisonziel vom Mülheimer FC. Inal erklärt: „Wir haben gesagt, dass wir diese Saison besser als letzte Spielzeit abschneiden wollen. Natürlich ist diese Serie noch sehr jung. Wir müssen weiter nachlegen und in jedem Spiel ans Maximum gehen.“

Spätestens nach dem 3:2-Erfolg gegen den TVD Velbert glaubt Inal, dass seine Mannschaft jetzt richtig in Fahrt kommt. Er betont: „Wir wollen natürlich mal eine Serie starten. Der vergangene Sieg hat uns Auftrieb und jede Menge Selbstbewusstsein gegeben. Wenn man ein Spiel so dreht und anschließend gewinnt, schweißt das die Mannschaft natürlich nochmal extrem zusammen.“

Auch deswegen ist Inal vor dem anstehenden Duell beim SV Biemenhorst am Sonntag ab 15:15 Uhr positiv gestimmt: „Ich weiß, welche Qualitäten die Mannschaft mit sich bringt. Nach der 0:6-Pleite gegen Schonnebeck bin ich mir sicher, dass Biemenhorst auf Wiedergutmachung aus sein wird. Sie wollen nicht mit diesem Ergebnis in der Liga abgestempelt werden, und auch deswegen werden sie alles raushauen. Wir müssen von Anfang an hellwach sein und dem Spiel unseren Stempel aufdrücken. Wenn wir das schaffen, bin ich mir sicher, dass wir die nächsten drei Punkte einfahren können.”

Personell kann Inal dabei nicht auf seinen gesamten Kader zurückgreifen. Vier Spieler fallen gegen den Aufsteiger aus.